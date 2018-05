Campaña electoral plagada de utilización de símbolos y alusiones religiosas, sin sanción alguna: Roberto Blancarte

Ciudad de México

Esta campaña ha estado plagada de expresiones y utilización de símbolos y expresiones y alusiones religiosas, todas ellas en principio están prohibidas por el Copife (Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales), señaló Roberto Blancarte, columnista de Milenio.

Es curioso que para otros efectos, las autoridades electorales intervienen muy rápido, pero no en este caso. No sé si sea porque la intervención no es ex officio, sino quizá tenga que intervenir una demanda específica de algunos participantes. Y hasta el momento no habido ningún señalamiento, a pesar de que en muchos casos se ha visto que los tribunales intervienen y llegan a sancionar a los candidatos, incluso haciéndoles perder la elección, indicó el autor de PERDÓN, PERO...

Escucha la opinión de Roberto Blancarte aquí: