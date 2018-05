Ciudad de México

Margarita Zavala no representaba a nadie. La ex panista no debió abandonar el instituto albiazul, sin embargo, podría regresar con la cabeza en alto al PAN si Ricardo Anaya pierde la elección, señala Ignacio Marván, colaborador de Milenio.



Por otra parte, si el problema de Margarita fue el dinero para la campaña, entonces El Bronco deberá explicar de dónde salen los recursos para la suya. Escúchalo aquí.