AMLO ha engañado deliberadamente: Ricardo Alemán

Ciudad de México

Es ya evidente que estamos en medio de una guerra sucia, pero lo que no nos dice Andrés Manuel López Obrador es que de su lado, es decir del lado de Morena, es donde ha arrancado la guerra sucia, señala el autor de la columna ITINERARIO POLÍTICO, Ricardo Alemán.

Se queja y tiene razón en quejarse y me parece que todos tenemos que cuestionar y censurar este tipo de actitudes, versiones distorsionadas, inventos, información falsa, etc. Pero, el problema es el típico personaje que mientras el se beneficia de la guerra sucia no dice nada, pero solamente acusa cuando se voltea la dirección de la guerra sucia.