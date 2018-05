Que AMLO y empresarios se digan las cosas de frente: Jesús Rangel

Ciudad de México

Alfonso Romo, el coordinador de campaña de Andrés Manuel López Obrador, ofrece reconciliación, opina Jesús Rangel, colaborador de Milenio. Añade que su mensaje es que los empresarios estén tranquilos, luego de las declaraciones del candidato de Morena, quien los acusó de financiar la guerra sucia en su contra, de corruptos y ladrones.



El enfrentamiento no es sano para el país y la idea es que se logre la reconciliación para que la inversión no deje de fluir, no caiga y no se vaya. Escucha aquí al autor de ESTIRA Y AFLOJA.