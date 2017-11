Ciudad de México

Queda claro que no hay una ruptura entre el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y el delegado Ricardo Monreal. Monreal dice que no le pedirá un cargo a AMLO, pero tampoco dice que no lo va a rechazar si se lo ofrece.

Escucha la opinión de Ignacio Marván, en Milenio Radio.