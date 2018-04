Alcalde: aprueban 3 de 5 agentes examen en Yuriria

León, Gto.

El alcalde de Yuriria, Gerardo Gaviña González, señaló que si en Yuriria a cinco elementos del Mando Único se les aplica el examen de Control y Confianza, solo tres lo aprueban, y esto se debe a que son exámenes con un grado alto de dificultad.

“Yo, por lo que yo sé, que me ha dicho el Mando Único, me han dicho que esos exámenes se los hacen muy difícil a ellos y luego es por falta de condición física, luego por varias cosas, es lo que me han informado”.

TE RECOMENDAMOS: Este mes, se integrarán 50 oficiales a policía de Irapuato

Uno de los ejemplos que mencionó el Presidente Municipal fue: “tengo cinco y nada más lo aprueban tres, entonces ya tengo dos menos que tengo en la Seguridad Pública”, dijo.

Gerardo Gaviña destacó que actualmente la aprobación de los exámenes de confianza es más frecuente y activa por parte del sexo femenino, y que en la última convocatoria que se realizó hace unos meses, el interés era muy bajo, ya que solo se registraron cinco personas y uno de los factores en los cuales se enfrentaron en este último llamado, era que los salarios son muy bajos y la gente no quiere ser policía.

“Cuando sacamos una convocatoria apenas hace unos meses, cuánto podían ganar, salario y todo, nada más se inscribieron como cinco personas, ¡no quieren, no quieren ser policías!”, detalló.

El Alcalde señaló que incluso cuando los policías son aprobados, porque llenan los requisitos, realmente no se les informa el porqué, o cuáles son los estándares para aprobar para una plaza de policía.

TE RECOMENDAMOS: Aplicará CECCEG pruebas sorpresa a policías

Y en aquellos elementos que reprobaron los exámenes, hacen el intento en que vuelvan a hacer el examen, y si erraron dicha prueba por causas de condición física, pues tratan de que mejoren sus condiciones con una dieta y los mandan nuevamente hacer el examen de confianza y algunos de ellos si lo pasan.