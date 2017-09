Violencia en GTO repercute a Michoacán: Silvano Auroles

León, Gto

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, aseguró que el incremento de la violencia en el estado de Guanajuato de alguna manera también ha afectado a su estado, sobre todo en la frontera de Michoacán con Guanajuato, como lo es la parte de la Piedad.

Asimismo, aseguró que no se tolerará ningún tipo de delito en el estado que tenga que ver con estados cercanos como lo es Guanajuato.

"Nosotros estamos muy coordinados y tenemos que combatir de frente, el combate se hace de frente, no toleraremos nada, cero tolerancia, yo no les permito nada, hemos estado deteniendo delincuentes y ayer intentaron hacer algún borlote y nosotros tardamos 20 minutos en desarticularlos", señaló Silvano Aureoles Conejo.

Aseguró que se tienen ubicados plenamente la operación de los grupos delincuenciales, puso como ejemplo a un delincuente de apodo "El Comandante", el cual, dijo, le habría provocado varios problemas en La Piedad, Michoacán, el cual pasaba de Guanajuato a Michoacán y se estuvo monitoreando para capturarlo hace tres días.

Señaló que no quiere decir que Guanajuato sea de los estados más violentos, sino que es un problema en varios estados de la República que tiene que ver con otros factores de carácter estructural y lo que se tiene que hacer es coordinarse y no tolerar nada para no se empoderen los criminales.

Dijo que se tienen que cerrar filas y que a los delincuentes que pasan de un estado a otro no se tendrá ningún tipo de tolerancia, así como invertir en investigación, tecnología y recalcó el no tolerar ni lo más mínimo a los delincuentes, y de esa forma tratar de combatir la delincuencia.