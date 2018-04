Viven entre contaminación algunos vecinos del Coecillo

León, Gto.

Karina, una vecina afectada, declaró que además de la inseguridad, son muchas las enfermedades que padecen, porque tan solo en su casa sus niños se enferman muy seguido del estómago, sarpullido y en tiempo de lluvias el año pasado, ella se enfermo del dengue.

“Yo desde que llegué aquí, ha sido pura enfermedad, tras enfermedad y antes no era así. Del estómago, de hecho a veces ella (su hija) se me enferma de sarpullido, de los mosquitos, yo me enfermé del dengue, porque hay gente que tira la basura”, dijo.





La señora de apellido Juárez denunció que tienen años con dicha problemática, y el principal foco de atención que hacen para las autoridades es que se haga algo con respecto a los desechos de basura que hay al interior del canal de este río, porque en él avientan todo tipo de basura, desde costales de escombro, muebles y animales muertos.





Además de que es una zona para transitar muy insegura, porque no cuentan con luz en todo lo que corresponde al canal en donde corre el agua, sumado a esto, se adhiere el alto índice de delincuencia, porque cerca de la calle Candelaria hay sujetos que se esconden detrás de un muro y con pistola en mano les quitan las cosas.





“Salen dos y nos amagan con pistola, pero en este pedacito, nada más es en este pedacito, porque yo cruzo siempre este río y el otro. ¡Pero la gente es tan cochina, que ve que la gente está limpiando y todo y así vienen y tiran lo que quieren de basura, lo que caiga! Aquí hay muebles, televisiones viejas, todo, por más que les dice uno no hay que hacer cochinadas porque se tapa el río y de todos modos vienen y tiran su basura”, dijo la señora Juárez.





Esta misma ama de casa afectada, comentó que del otro lado del río existe una persona que tiene una vecindad y las personas que viven ahí, en vez de tener el desagüe del sistema de drenaje en el subsuelo, lo tienen en una pared y aunque está en su propiedad, los desechos se van a la vía pública, que es al río, y están cansados de los malos olores y de ver residuos desagradables.