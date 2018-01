Bajas temperaturas; vacuna principal prevención para influenza

León, Gto.

Con motivo de las bajas temperaturas, el director de Salud Municipal, Mario Sopeña Mata, señaló que la vacunación es la principal línea de prevención ante la influenza y que hay suficiente stock de vacunas para esta temporada.

Guanajuato ha registrado nueve casos de influenza tipo A y dos muertes en el municipio de Irapuato en lo que va del presente año.

A pesar del difícil panorama que se prevé en materia de salud a consecuencia de la influenza, autoridades destacan la participación de los ciudadanos.

El Director de Salud Municipal mencionó que ha sido una respuesta excelente, esperemos que acabando el frío se disminuya la cantidad de casos; se hace un llamado a la población para tomar medidas, evitar aglomeraciones de personas, cubrirse la boca al estornudar o toser.

Mario Sopeña comentó que la vacunación "da un 60 a 70 por ciento de que no te dé la influenza y te da un 93 por ciento para que no fallezcas. Este año hemos tenido muy buena respuesta, afortunadamente la gente se da cuenta que es la primera línea de prevención, la gente se está alejando de los tabúes o consejos populares de que no se la pongan porque va ser peor”.

En la temporada invernal en el año pasado hubo 11 defunciones y este año se refuerza la implementación de la vacuna.

TEMPERATURAS DE MENOS UN GRADO Y LLUVIAS

El centro de ciencias atmosférico de la Universidad de Guanajuato (CCAUG), dio a conocer que en los últimos días las temperaturas descenderán a consecuencia del frente frío numero 24; se prevé que se registren temperaturas hasta menos un grado en la ciudad de Guanajuato.

Además se pronostica que la temperatura oscilará entre los 5 grados como mínimo y los 19 grados centígrados como máxima.