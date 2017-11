Unebús haría casi 2 horas de Purísima a GTO capital

León, Gto.

Un vehículo particular tarda una hora 42 minutos en realizar el recorrido que el Unebús, del Sistema de Movilidad Interurbano, va a realizar en su primera etapa de Purísima del Rincón a Guanajuato Capital.

El recorrido se realizó desde las instalaciones de la Central de Transferencia Modal ubicada en Purísima del Rincón, continuando por los municipios de San Francisco del Rincón, León, Silao y concluyó en Guanajuato.

Para dejar los pueblos del Rincón, la ruta se traza por el bulevar Torres Landa, al entrar al municipio de León sobre ese bulevar se registró tráfico ligero; en el cruce con el bulevar Francisco Villa se llevan a cabo obras para adecuar los carriles al transporte Unebús.

En el tramo en que se registró más tiempo, fue sobre el bulevar López Mateos y posteriormente sobre el bulevar Aeropuerto, cabe destacar que durante el recorrido no se realizaron las paradas que se consideran en el mapa, lo cual aumentaría minutos al recorrido.

El viaje se realizó sin rebasar los límites de velocidad y sin encontrar algún incidente vial que atrasara el recorrido u ocasionara embotellamientos en las diferentes vialidades por las que pasará el Unebús.

Durante la presentación del Unebús, el gobernador Miguel Márquez señaló que con este sistema de movilidad se buscaba un menor tiempo de traslado, y mediante la accesibilidad del servicio se intenta reducir el uso del automóvil particular.

DESCARTAN UNA INTEGRACIÓN ENTRE EL UNEBÚS Y SIT

El presidente de los transportistas en León, Daniel Villaseñor, dijo que aunque el proyecto del Unebús todavía no entra en marcha en el corredor industrial de Guanajuato y pasará por León, este no tendrá ningún tipo de interacción con el Sistema Integrado de Transporte (SIT) en la ciudad.

Aseguró que cuando se les presentó a los transportistas el proyecto presentaba ciertas medidas que les afectarían de manera grave, por lo cual el empresario señaló que se tuvieron algunas mesas de diálogo con el Secretario de Gobierno para tener menos afectaciones.

Entre los acuerdos a los que se llegaron fueron que el Unebús no tendría ningún tipo de integración con el SIT ni con sus instalaciones, circularía por el carril derecho y no por el exclusivo del Sistema Articulado (oruga) así como también solo contar con cuatro paraderos dentro del municipio.

"No va haber integración con los paraderos del SIT y el Unebus circularía por el carril derecho realizando otras paradas en cuatro puntos de la ciudad, no vamos a compartir carril exclusivo, no va haber integración tarifaria y no va haber integración física con el sistema de transporte", señaló Daniel Villaseñor, líder de los transportistas en León.

Construirán sus propios paraderos

Conforme a los acuerdos y mesas de diálogos sostenidas entre los concesionarios del transporte, el gobierno municipal y el gobierna estatal, Unebús construirá sus propios paraderos para dar servicio a la ciudadanía en la zona metropolitana.

En lo que respecta a León, las paradas de Unebús estarán ubicadas en el acceso a León viniendo de San Francisco del Rincón, en Francisco Villa esquina con López Mateos, en López Mateos a la altura de Centro Max y en Puerta Milenio.

Las paradas ubicadas en Francisco Villa y Centro Max estarán localizadas dentro de los centros comerciales por lo que la empresa que brindará el servicio (Flecha Amarilla) hará los convenios necesarios entre particulares, en tanto que la parada ubicada en Puerta Milenio será construida en terreno propiedad de la misma empresa de transporte.

Descartan usar el SIT

El alcalde de León, Héctor López Santillana, en ningún momento declaró que los paraderos del Sistema Integrado del Transporte (SIT) vayan a ser utilizados por el nuevo sistema Unebús.

López Santillana reconoció que hay avances en las mesas de trabajo, y que los concesionarios del SIT están de acuerdo.

"Los concesionarios tenían la inquietud de que el sistema Unebús no fuera a representar una competencia desleal al sistema de transporte urbano. Con la cantidad de paraderos, y el sistema de cobro que se les informó por parte del en el estado, queda claro que no hay riesgo en este sentido".