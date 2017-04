Antes del UNEBUS, debe existir un beneficio común

León, Gto

Antes de que se ejecute la implementación del sistema estatal UNEBUS, los integrantes de la Comisión de Movilidad acordaron que el Gobierno del Estado deberá compartir con el Municipio el estudio de movilidad que se realizó a fin de determinar si el paso del transporte no afectará el flujo vehicular en la ciudad.

El síndico Carlos Medina Plascencia señaló que se debe tener mucho cuidado con los términos que se pretenden integrar en el convenio para la operación del sistema, ya que primero debe existir un consenso entre los empresarios del transporte y el cabildo leonés.

“Como se lo he dicho al director de movilidad, que tenga el respaldo de que en ningún momento se acepte algo que no sea para beneficio de la ciudad, es lo que le he comentado y simplemente digo, pongamos las cosas en su lugar, el municipio debe de tener su pertinencia en este caso con la sociedad y debe de respetarse por parte de Gobierno del Estado, es cómo ganar, ganar”, refirió el síndico panista.

El titular de Movilidad, Luis Enrique Moreno Cortés, señaló que desde hace más de una semana que solicitó ante el Instituto de Planeación del Estado, los estudios de factibilidad del sistema en León, sin embargo, hasta el día de hoy no ha tenido respuesta alguna.