"México es más grande que el NAFTA": Rosario Marín

León, Gto

En tono respetuoso pero enérgico, Rosario Marín habló fuerte en contra del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como lo ha hecho desde que fue candidato, independientemente que pertenecen al mismo partido político, el Republicano, y advirtió que “México es más grande que NAFTA”.

En entrevista exclusiva para MILENIO, la ex tesorera de los Estados Unidos, Rosario Marín, aseguró que aunque Trump se empeñe en salir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, enfrentará la intervención del Congreso, además de los procesos jurídicos que estén a la mano para que esto no suceda.

Tras una charla organizada por Ban Bajío alertó que una eventual salida de la Unión Americana, perjudicaría principalmente al país del norte al poner en juego 18 millones de empleos indirectos dependientes del tratado y un intercambio comercial superior a los 500 mil millones de dólares al año.

Quisiera que nos platicara sobre la visita de Rosario Marín.

Carlos de la Cerda Serrano, director de Ban Bajío:

Para nosotros es algo muy importante y muy interesante, dado que la Doctora es una persona que tiene las características de haber nacido en México y por lo tanto, tener fuertes raíces en nuestro país y haber hecho la mayor parte de su vida en Estados Unidos con una carrera extraordinaria, muy exitosa, siempre representando los mejores ideales a las minorías hispanas, en fin, una carrera en donde ha trabajado con personalidades como el gobernador Schwarzenegger o el presidente George Bush, desde luego ella está perfectamente preparada para entender la problemática que se está dando actualmente y tener la visión dual de los dos lados, del beneficio que se ha creado a lo largo de los años del Tratado de Libre Comercio.

Doctora, lo que nos deja la conferencia en Ban Bajío son los retos que son para crecer y mejorar.

Rosario Marín, ex secretaria del Tesoro de los Estados Unidos:

Definitivamente. Aunque las situaciones son difíciles y muchas veces se miran mucho más difíciles de lo que en realidad son. Nosotros somos más grandes que esto, México es más grande que NAFTA; que el Presidente de los Estados Unidos dice que se quiere salir de NAFTA, no necesariamente quiere decir que se va a salir o se va a salir mañana y no, porque hay muchas barreras que él va a encontrar primordialmente con el Congreso, son el Senado para poderse salir, no es tan fácil, él no la tiene tan fácil como pudiera ser.

Creo que tenemos que calmar un poquito eso y mi trabajo es decirle a la gente que se espere, porque no es tan fácil que él se salga de NAFTA y aunque pudiera hay cosas en que el Congreso intervendría, también el Sistema Jurídico y al final del día, sería el detrimento a Estados Unidos.

Tendríamos que regresarnos a lo que la Organización Mundial del Comercio dicta y los aranceles que ellos dictan son peor para Estados Unidos que para México.

Un viaje al pasado.

Rosario Marín: De alguna forma para nosotros ya estamos en el Bullet Train y este señor nos quiere regresar a las máquinas de vapor y no va a suceder, no puede suceder porque sería más detenimiento a Estados Unidos.

...sobre todo porque hay más o menos 14 millones de empleos que dependen del NAFTA; 500 mil millones de dólares al año que significa el comercio de nuestros países.

Rosario Marín : Definitivamente. Hay de cinco a seis millones de empleos directamente asociados con NAFTA y hay de 12 a 18 millones de empleos indirectamente relacionados a NAFTA, pero de Estados Unidos nada más.

Entonces no es algo del Presidente de decir "nos vamos a salir y no va haber ningún impacto"; habría grandes impactos en Estados Unidos, habría unos grandes impactos en el sistema agricultura, en el sistema automovilístico, la creación en la manufactura de los automóviles.

Son cosas que él yo creo que no sabía, que nadie le había informado y que al final del día terminan siendo remasterizada en cuestión negativa para Estados Unidos.

En una palabra, ¿cómo calificaría la posible disolución del TLCAN?

Rosario Marín: Yo creo que sería muy difícil que se llegara a salir Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio.

...y en un adjetivo la posición del actual gobierno de Estados Unidos

Rosario Marín: Calificaría la posición de Estados Unidos en relación directamente con el Presidente de Estados Unidos es una persona que no está muy bien informada.

Le está llevando a decir cosas inapropiadas, incongruentes y poco factibles.

Podríamos celebrar que su gobierno no es una monarquía.

Rosario Marín: Exactamente, no nada más porque él quiera algo, automáticamente sucede. No se da cuenta que sus palabras, sí tienen peso, pero si sigue así y las situaciones no suceden como él quiere, entonces sus palabras no van a tener ningún peso. Nadie lo va a tomar en serio.

La relación bilateral México-Estados Unidos, ¿cómo la ve en el marco del proceso electoral?

Rosario Marín: México ha sido bastante prudente en el sentido en el que la soberanía de Estados Unidos es muy respetada y yo creo que al mismo tiempo Estados Unidos debería ser muy respetuoso de la soberanía de México. Vienen elecciones, los mexicanos van a tener que elegir a su mejor candidato para ser presidente, entendiendo que la situación con Estados Unidos es un poco frágil, no está tan fortalecida como en otras situaciones pero yo creo que los mexicanos van a tener mejores opciones y espero que tengan al mejor candidato para presidente.