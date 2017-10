Apoyan elementos de Tránsito en glorietas

León, Gto.

Personal de seguridad vial apoya en glorietas de la ciudad durante las horas pico a fin de evitar un congestionamiento y accidentes en la zona, declaró el titular de la dependencia, Ricardo López.

Este apoyo se ha brindado principalmente en las glorietas: Mariano Escobedo y Hermanos Aldama; Torres Landa y Francisco Villa; así como en la Hilario Medina y las Torres; e Hidalgo y las Torres.

“Sí apoyamos en algunas glorietas en donde en ciertos momentos, las glorietas son auto reguladas, auto regula el flujo de los vehículos por ellos mismos, tiene derecho el que va dentro de la glorieta y luego el que se incorpora, cuando la demanda es tan grande, mandamos elementos a que apoyen a que mejoren el funcionamiento cuando menos en las horas pico, pero no quiere decir que siempre estemos ahí”, refirió.

El número de elementos son asignados dependiendo de la zona, y principalmente este apoyo se da por las mañana cuando los conductores se dirigen a su trabajo o a llevar a sus hijos a las escuelas; al medio día cuando salen de las escuelas; y por las tardes cuando las personas salen de trabajar.

“No son destinados, cada sector tiene su distribución de la ciudad y atiende los conflictos con mayor demanda… Atendemos todos los cruces de la ciudad, obras de la ciudad en las que nos han generado demoras”, dijo.

Además manifestó que inclusive en algunas de ellas ya se está pensando en el proyecto de hacerles modificaciones, que pueden ir desde la semaforización hasta el cambio en su estructura.

“Los proyectos implican respetar lo que hay, salvaguardar lo que existe pero darle mayor movilidad, pero eso no necesariamente implica que desaparezcas una glorieta, implica que reordenes todo lo que se mueve en la glorieta, es algo similar a la glorieta de Timoteo y de avenida Juárez que para muchos no tiene sentido del porqué se semaforizó pero que por en medio tenemos una ciclovia y tenemos que darle seguridad a los ciclistas, sabemos que tiene una mayor complejidad y que se deja en mayor destello para no generar mayor conflicto por la vía principalmente, como ese, pues ahí está la glorieta, sin embargo se equipo”, puntualizó.