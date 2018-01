Indemnización de Ricardo López López está suspendida

León, Gto.

De manera suspendida es como se encuentra el proceso de indemnización del ex titular de Tránsito Ricardo López, dijo en entrevista para MILENIO el director de Desarrollo Institucional, Enrique Sosa, quien refirió que a pesar de que se anunció que sería removido de su cargo, aún no existe una propuesta concreta para el ex titular.

El pasado martes la Secretaria de Seguridad Pública de León informó la separación de su cargo de Ricardo López al frente de la dirección de Tránsito, y en su lugar quedaría José Guadalupe Alcalá Jiménez.

"La propuesta no está consolidada, esta conformándose, en tal caso es sugerido que si están en una posibilidad de que prevalezca la indemnización porque de proceder estaríamos impedidos de volverlo a contratar, en lo que se define se encuentra detenido el proceso indemnizatorio", dijo.

A pesar de que se anunció que el ex titular de Tránsito, ahora se abocaría a temas de la propia Secretaría de Seguridad con el fortalecimiento del fideicomiso, lo cierto es que aún se continúa analizando la posibilidad de que siga prestando sus servicios dentro de la administración pública desde un área administrativa.

TE RECOMENDAMOS: Se va Ricardo López de Tránsito Municipal; hay 3 cambios más en SSP

"La relación laboral aún continúa, estamos esperando de parte de la Secretaría de Seguridad la conclusión laboral, el aviso sé que ya se dio, pero la relación laboral termina cuando culmina el proceso que marca el reglamento en la materia, que como sabes la dirección de Tránsito es una enorme área con gran cantidad de patrimonio personal que requiere una entrega bastante ordenada", mencionó el titular de Desarrollo Institucional.

Y en caso de que López López decida no continuar laborando, su indemnización tendría que estarse basando en su salario mensual de 70 mil pesos, así como su antigüedad.

"Toma en cuenta su antigüedad, aunque lleva un tiempo muy poco al de esta administración al frente de la dirección, ya venía él trabajando como parte de la dirección de tránsito, venía siendo el director operativo hasta donde yo recuerdo y no conozco el tiempo que él llevaba al frente de este cargo", concluyó.