Hay déficit de personal y unidades en Tránsito de León

León, Gto

En la dirección de Tránsito Municipal de León existen 100 vacantes en la parte operativa de la dependencia, así como un déficit de 60 unidades, tanto de carros como de motocicletas.

En entrevista para MILENIO, el director de la dependencia Ricardo López, dijo que este número de vacantes se ha dado porque algunos elementos deciden abandonar la corporación, por lo que han tenido que acoplarse en los operativos.

"Siempre ha habido un déficit importante. De 100 plazas vacantes tenemos que seguir trabajando en coordinación con la academia para generar más cadetes y que a su vez se conviertan en más elementos para las corporaciones de seguridad”, dijo.

Además, indicó que no tienen una estructura en la parte operativa que permita trabajar fuerte durante el transcurso del día, ya que es cuando se tiene mayor incidencia de flujo vehicular.

A la fecha, Tránsito Municipal cuenta con 60 unidades y refirió que para lograr una buena operatividad se requieren 120 unidades.

"Sí tenemos un parque vehicular bastante disminuido y necesitamos reforzarlo. No significa que no tengas presencia pero no tienes la posibilidad de movilización que requieres en un momento dado, si dejamos un elemento en algún punto fijo dando vialidad, lo dejamos sin unidad porque no tenemos para dotarle y él tiene que atender ese punto”, enfatizó.