Endurecerán sanciones por no cumplir con ley de Tránsito

León, Gto.

El síndico y presidente de la Comisión de Seguridad y Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, puntualizó que ya se realizan mesas de trabajo para endurecer las sanciones contra aquellos ciudadanos que infrinjan el reglamento de Tránsito.

El análisis se realiza desde hace dos meses, aproximadamente, y se continúa analizando el porcentaje en que pudiera incrementarse las sanciones.

Estas sanciones son particularmente por no usar el cinturón de seguridad, además de pasarse una luz en rojo, así como conducir a exceso de velocidad y en estado de ebriedad. Por ello, se espera que se concluya a finales de año para que sea sometido a votación en el Pleno del Ayuntamiento.

"Pasarse un semáforo y también de manera particular, aquellos que conduzcan en estado de ebriedad (…) cinturón es otro de los renglones por no traerlo, que tan bien vamos a sancionar, igual el uso de teléfonos celulares. Sobre todo consideramos que incide en algún tipo de accidentes, yo quisiera ser muy claro de que las medidas que se van a tomar no van a tener algún efecto recaudatorios, más bien preventivos”, indició el síndico Luis Ernesto Ayala Torres.

Además, comentó que se está revisando el porcentaje de incremento de multa, para esto, dijo hay una mesa de trabajo por parte de Tránsito Municipal, para luego pasar a la Comisión de Seguridad y Gobierno y Tránsito para revisar las reformas al respecto.

En estas mesas de trabajo participan las direcciones de Tránsito, Policía, Movilidad y función edilicia por parte de la Secretaría del Ayuntamiento.