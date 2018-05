Imponen 350 multas al mes a tráileres con llantas en mal estado

León, Gto.

De manera mensual se imponen entre 300 y 350 multas a conductores de transporte pesado por circular con unidades en mal estado, siendo el vencimiento de llantas y el desgaste de las mismas, el principal motivo de las infracciones, afirmó Eduardo Márquez Flores, titular de Seguridad Vial de la Policía Estatal de Guanajuato.

Márquez Flores agregó que dichas multas ascienden a los 2 mil 500 pesos o a la retención de la unidad, además dijo que es por todo el corredor industrial donde se han levantado más infracciones a transportistas de este tipo de unidades.

“La multa por usar llantas en mal estado asciende hasta los 2 mil 500 pesos. Los neumáticos tienen una fecha de caducidad que hay que estar revisando, es importante que los usuarios de todo vehículo lo hagan y que aunque parezcan estar en buenas condiciones nos pueden poner en riesgo porque su caducidad ya venció”, señaló.

Arriesgan seguridad por abaratar costos

Con la intención de disminuir los gastos de operación, traileros señalaron que empresas de este rubro adquieren y utilizan llantas desgastadas para las unidades que conducen, poniendo en riesgo tanto sus vidas como las de otros usuarios de carreteras.

Indicaron que las llantas usadas también llamadas “gallitos”, pueden llegar a costar mil 500 pesos, mientras que un neumático nuevo puede alcanzar hasta los 9 mil pesos, lo que les implica un ahorro de hasta el 75%.

Manuel Cruz es un operador de camiones de carga pesada, originario de Puebla, y durante 27 años se ha desempeñado como conductor, y señaló que si bien existe un reglamento para el mantenimiento de los camiones, los patrones se lo brincan y con tal de ahorrar gastos compran materiales renovados o usados, sin pensar en el riesgo que ello conlleva para los conductores.

“Eso depende de los patrones, existe una documentación de verificación físico-mecánica y te revisan el camión para que esté en condiciones de circular por carreteras, eso no debería ser legal porque las empresas tienen ganancias, pero muchos patrones compran neumáticos o refacciones usada y pues esos neumáticos tiene hasta tres cuartos de vida menos”, indicó Manuel Cruz.

El cambio de llantas de un camión de carga pesada de ocho neumáticos puede alcanzar hasta los 120 mil pesos, mientras que el adquirir una llanta usada puede costar hasta los mil 500 pesos, fue lo que señaló Exal Espinoza Méndez, conductor de tráiler, quien agregó que significa mucho riesgo realizar el cambio de llantas por unas usadas.

Por otra parte, Cristian Lozano se dedica a la venta de neumáticos, y detalló que además de ser un riego el uso de neumáticos usados, el uso real que tiene llega a ser hasta un 60% menor del que tiene una llanta nueva, misma que pueden rendir hasta los 70 mil kilómetros, mientras que los renovados apenas alcanzan los 20 mil kilómetros.

“Las marcas reconocidas son más costosas y sí tienen incrementos en calidad, una llanta para camión anda en unos 8 mil pesos y la china está en 4 mil pesos, las llantas usadas o vitalizadas yo no las recomiendo, es riesgoso manejar con una llanta vitalizada y andan sobre unos 2 mil 500 pesos ”, señaló Cristian Lozano.

Guanajuato con alto índice de delincuencia: traileros

Operarios del sector transportista refirieron que el estado de Guanajuato cuenta con altos índices de inseguridad en carreteras, pues dijeron ser víctimas de asaltos en las vialidades, además, señalaron que los municipios de Salamanca, Irapuato, Celaya y los Apaseos son en los que más han tenido casos de violencia y robos.

“Tengo 27 años viajando al estado de Guanajuato y de 10 años para acá he tenido eventualidades, me han robado llantas, me han rotos los cristales, me asaltaron. Yo tengo un concepto de Guanajuato como un estado con altos índices de violencia”, señaló Manuel Cruz, operario de camiones de carga pesada.

León Acosta Cruz, transportista originario del Estado de México, confirmó que la inseguridad se concentra en los municipios mencionados y que son los puntos descanso los lugares que los delincuentes utilizan para robarles, incluso a mano armada, por lo que dijo la seguridad es lo que más les preocupa.