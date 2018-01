Cuatro días después, limpian zona de accidente de tráiler

León, Gto.

A cuatro días de que un tráiler se impactara contra 10 vehículos en el bulevar Adolfo López Mateos, personal de Parques y Jardines de la Dirección de Aseo Público, comenzó con el retiro de escombros, raíces de árboles caídas y cristales de los autos dañados, derivado del accidente.

Cerca de las 11 de la mañana de este martes, cuatro personas de la dependencia llegaron al lugar para limpiar la zona.

Al respecto, algunos transeúntes mostraron su indiferencia argumentando que tardaron mucho en comenzar a retirar la basura.

"Me llama la atención que tres (sábado, domingo, lunes) días aún no hayan limpiado, considero que es un riesgo. No sólo con un tropezón puede uno lastimarse sino que la mala imagen que esto da", dijo Carolina Velázquez.

A ello, se sumó Juan Mendoza al señalar: "El riesgo para todas las personas que pasan por la noche se pueden caer, desde cuando deberían de haber limpiado, es más desde ese día debieron haber comenzado".