La reducción en Toyota, por la indefinición del TLC

Guanajuato, Gto.

El gobernador Miguel Márquez consideró que la baja en la inversión de mil a 700 millones de dólares de Toyota en Apaseo el Grande, podría ser por la indefinición en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, sin embargo confió en que sea temporal y ocurra como en el caso de General Motors, que ya instalado en Guanajuato, incrementó su inversión en la entidad.

Señaló que este tipo de decisiones se presentan cuando no hay claridad en qué rumbo tomarán las cosas en el acuerdo comercial, sobre todo porque aún no se acaba de negociar.

Lo que se puede advertir es que la inversión de Toyota, va a seguir creciendo, “en su momento la General Motors, inició con 250 millones de dólares y ahora ya lleva cerca de 2 mil millones”, ejemplificó el mandatario.

“Estas son las circunstancias que obedecen al tema del TLC; creo que ahí es donde está la duda y la incertidumbre al no ver claro; eso desde mi punto de vista, pero al final del día son 700 millones de dólares, que no tengo ninguna duda, que el día de mañana no serán mil, les garantizo que van a ser arriba de 2 mil, pero va a ser en el transcurso de los años”.

Inclusive, señaló que con la instalación de la armadora, se establecen también una serie de empresas proveedoras que vienen a consolidar el sector automotriz, por ello “hay que tener paciencia y prudencia, porque en tiempos de turbulencia en los mercados hay que entender los momentos”.

Al final de cuentas señaló que la empresa nipona sigue en la entidad y ha dado su palabra y reiterado su compromiso de instalarse en Apaseo el Grande; “no tengo duda, que en el corto plazo rebase la inversión programada”.

Hace unos días la empresa Toyota informó que bajaría la inversión que había anunciado para la instalación de su planta en el municipio de Apaseo el Grande de mil a 700 millones de dólares, sin embargo, la expectativa de la creación de empleos en el orden de los 2 mil directos y varios miles de manera indirecta, se mantienen vigentes