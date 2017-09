Leoneses sienten el sismo en la ciudad

León, Gto.

En la Ciudad de León varios inmuebles y centros comerciales fueron desalojados cerca de la 13:40 horas a consecuencia del sismo, de inmediato se levantó un operativo por parte de Protección Civil para revisar afectaciones en varios inmuebles de la Ciudad.

De manera preliminar Protección Civil de León informó que no se registraron daños estructurales por tal fenómeno aunque aún se encuentran evaluando la ciudad.

Algunas personas señalan solo haber sentido un pequeño mareo, sin embargo argumentan no haber sentido el sismo con mucha potencia.

"Solo sentí un pequeño mareo pero no sabía que pasaba no me imaginé que fuera del sismo", señaló el señor Jesús Galván quien se encontraba en un centro comercial al norte de la Ciudad.

Algunas otras personas señalan haber visto cómo se movían de manera ligera las lámparas del centro comercial.