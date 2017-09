"Televisión pública debe de estar al servicio de la gente"

León, Gto.

La televisión generada por el Estado, no tiene por qué convertirse en una producción aburrida, sin competir con la televisión comercial, que no es su papel, puede ser una buena opción para el entretenimiento y la formación de la sociedad, considera Juan Aguilera Cid, director de TV4 el canal del gobierno de Guanajuato. Vivió en carne propia el terremoto de 1985, y hoy radicado en León le ha tocado formar parte de la transformación de la “televisión oficial".

¿Qué ha significado para ti estar al mando de TV4?

Una muy buena aventura, la posibilidad de poder comunicar con un estilo particular, ahora no solo en televisión porque yo creo que muchos de los medios nos estamos convirtiendo en generadores de contenidos a través de las diferentes vías, por un lado la televisión, pero ahora las aplicaciones, web, todas las redes sociales, incluso impresos, etc. Estos tiempos modernos involucran cambios también y en ese sentido los instrumentos de difusión del estado también lo están haciendo.

Tras el sismo del 19 de septiembre y en 1985 también al ocurrir el sismo, recibir noticias en México era toda una odisea, ¿no?

Mientras antes la información fluía muy lenta, la solidaridad muy rápido, eso sí. Hoy la información es instantánea y con otras características, era de una manera muy diferente todo.

Un tema importante es que hablábamos de cómo las personas en el sismo pudieron comunicarse con el exterior ¿no?

Esto de manejar un mensaje de whatsapp, una grabación, de decir “estamos en tal lugar”, “vengan a rescatarnos”, yo creo que impresionante todos estos cambios y también en la manera en que todos los que hacen contenidos o hacemos contenidos, nos vamos adaptando a ellos, va muy rápido esta evolución y qué bueno que hoy sirvan precisamente para cosas positivas, como en este caso literalmente para rescatar gente.

Ahora las grabaciones las hacemos con un celular

Ahora todo mundo es reportero, todo mundo tiene información, ahora todo mundo la difunde con sus cosas buenas, con sus pros y con sus contras. Creo que nos lleva a un tema también muy importante en estos días que es la credibilidad, a quién creerle y a quién no creerle porque de repente se presta para todo, en los mejore momentos y en los peores momentos hay quienes están usando el medio para lo bueno y para lo malo y yo creo que tiene que llevarnos a una madurez cada vez mayor de las audiencias, de la gente que nos ve, de la gente que nos sigue y de la gente que tomas la información que tiene a la mano, pues de alguna manera según quién la dice.

Cualquiera se puede convertir en difusor y ahí es donde el trabajo de los medios de comunicación se convierte en relevante

Eso ha sido muy importante y también nos tiene que llevar a una cultura del uso de los medios porque de repente, aun en la peor crisis hay gente que hasta está bromeando, está usando los medios para cosas no adecuadas y por otro lado, también toda esta solidaridad casi instantánea que se genera teniendo la información correcta. Entonces yo creo que eso le exige al auditorio un trabajo diferente al que era antes. Antes íbamos a la escuela y veíamos algo escrito en el periódico y decíamos “si lo escribe el periódico, se escribe así”, y hoy todo eso cambió.

Entonces las cosas van cambiando pero yo creo que el fondo ese se mantiene, la gente sigue queriendo ver sus cosas regionales, sus cosas cercanas, igual que se entera ahora lo globalizado como del mundo pero los intereses humanos al final del día son los mismos, solo que a veces en los medios los sabemos recoger y proyectar y a veces no.

Hablar de televisión pública era hablar de una televisión aburrida y anquilosada para meter la cultura a fuerza, en programación que ni por asomo se veía, ¿qué están haciendo para dejar de lado esa visión?

Cambiar el concepto de la televisión porque a veces parecía en algunos lugares como televisión solamente de un gobierno y televisión de Estado, televisión pública es algo muy diferente, es algo que está al servicio de la gente, de la sociedad con recursos que tienen orígenes en los gobiernos, pero también en la iniciativa privada que se complementan y que permiten ahora llevar otro tipo de contenidos. Fomentar muchas cosas.

Lo que estamos haciendo es generar nuevos canales de comunicación con todo esto que hablamos de las redes sociales, la aplicación, web, etc., y por otro lado al aire; ahorita ya tenemos 31 transmisores en todo el estado, por supuesto, con la aplicación salimos a todo el mundo, es una aplicación georeferenciada, dependiendo el lugar del mundo de donde nos ves, puedes ver distintos contenidos porque también hay que respetar una cuestión de derechos y con la multiprogramación tienes canales adicionales.

En el plano informativo y creo que la mayoría de la gente se pregunta es, ¿a poco los noticieros critican al gobernador?

Criticamos a lo que sea, porque primero están abiertos a toda la gente, cualquiera puede participar, hasta ahorita nadie ha dicho, “oye queríamos ir ahí y no nos cerraron las puertas”. Se tratan todos los temas y tratamos de que tengan un sustento porque también está la critica fácil, superficial, es chocarrera que tampoco es la que nosotros tratamos de cultivar y aunque escuchamos a todo mundo, tratamos de que tenga un fondo y más ahora, que tenemos también alianzas con medios internacionales, ahora nuestros noticieros se transmiten también en Estados Unidos, en Canadá, recientemente nos hablaron de Argentina. Entonces va creciendo en esta globalización y tenemos que ser responsables.

Hay una serie de televisión que están comenzando a producir, ¿de dónde nace esa idea?

La serie “Así de transparente”, esa es la primera que ya estamos teniendo al aire, esa está ahorita corriendo su primera temporada y también hicimos una con el futbol, con el club femenil del club León.

En la de “Así de transparente” seguimos contando historias en un edificio, historias comunes de una familia que sufre y batalla como todo mundo y que llega a soluciones prácticas mediante la convivencia, entonces tiene un valor de fondo pero son series que ahora son con la colaboración de un director de cine como “Chango” Pons, que son en formatos más sofisticados , más complicados y que tienen una narrativa que de fondo trae temas que aportan a la sociedad pero que también la entretiene y que finalmente vas contando una historia que la gente venga echándose con ella.