Teléfonos públicos se vuelven obsoletos

León, Gto.

El servicio de telefonía pública cada vez es más obsoleto, no solo porque las nuevas generaciones parece que nacieron con el teléfono celular bajo el brazo, sino porque ahora las personas prefieren el móvil para mensajear, utilizar las redes sociales, además de hacer llamadas.

El vandalismo, el mal servicio, el robo de monedas y, sobre todo, el aumento del uso de celular son los motivos principales por los que la gente disminuyó el uso de la telefonía pública.

Incluso algunos teléfonos públicos ofrecen poder comprar megas de internet para no pasar de moda; sin embargo es muy poca la gente que acude a este método para obtener navegación de internet.

María de los Ángeles comenta que es más común que se utilicen teléfonos de monedas que teléfonos de tarjetas sobre todo en una emergencia.

"Yo antes los usaba porque no tenía un teléfono celular, pero ahora me acabo de comprar uno, considero que es más fácil tener un teléfono móvil con crédito y utilizarlo que estarse trasladando a un teléfono público, mi mamá lo ocupa pero porque no tiene teléfono y no le sabe usar el celular", aseguró María de los Ángeles.

Por otra parte Carla del Rocío se quejó de que las tarifas son muy caras en los teléfonos públicos.

"Ya le roban a la gente, le pones 4 pesos y no dura nada, los teléfonos son muy caros, se tragan las monedas, la gente ya no los utiliza porque prefieren tener un celular, es mejor ponerle al celular 20 pesos que te dura tres días que estar gastando en un teléfono público el cual no cuenta con un buen servicio y a veces ni sirven".

Zoraida Bueno aseguró que prefiere ponerle saldo a su celular.

"Yo no utilizo los teléfonos a menos que no tenga saldo y tenga los teléfonos enfrente de mí, pues de utilizarlos, a echarle saldo a mi celular, prefiero ponerle saldo y así tener beneficios no solo por esa ocasión sino por días o meses", señaló Zoraida.

Los entrevistados reconocieron que a pesar de que los teléfonos públicos están en desuso, pueden ser útiles en alguna emergencia, pues en la actualidad las diferentes compañías telefónicas ofrecen planes con los que es más sencillo estar comunicado.