Talabartería de la señora Patricia, destaca en oficio casi exclusivo de hombres

León, Gto.

En pleno barrio del Coecillo y con 35 años de experiencia, se encuentra el taller de talabartería de la señora Patricia Reynoso o mejor conocida como "Paty", quien es de las pocas personas en León que continúan con uno de los oficios más antiguos y tradicionales de la ciudad.

La talabartería es el arte de elaborar cualquier artículo en piel, desde chamarras, ropa, bolsos, zapatos y los tan conocidos maletines de doctor, oficio que en su mayoría es ejercido por hombres, sin embargo, Paty es una de las pocas mujeres en saber el proceso de elaboración de todos los artículos al derecho y al revés.

"El interés que despertó en mí fue desde muy niña, tenía yo como unos cinco años y mi mamá tenía una maleta y a mí me intrigaba cómo era que ponían los botones y broches cómo lo forraban y creo que de ahí fue donde nació esto que después, cuando crecí, no me imagine ello, pero cuando me casé con mi esposo él era talabartero y fue el que me enseñó", señaló Paty.

Aunque es un trabajo que en su gran mayoría es hecho por hombres, señaló que es un trabajo fácil cuando se tiene la pasión y el amor por hacerlo, si no se tiene ello no tiene caso que se haga ya que es un trabajo duro y difícil.

"Es un trabajo duro y difícil principalmente porque te encuentras con muchas piedras en el camino por ejemplo con los hombres, no les gusta que uno entre en su territorio, ahorita en León son pocos los talabarteros que hay, ya muy pocos son los que fabrican lo que es la talabartería", agregó la artesana.

Aunque son pocos los talabarteros son aún más escasas las mujeres que ejercen dicho oficio y Paty es una de ellas, la gran mayoría de las mujeres en la industria del zapato y de la piel se dedican al comercio, pespuntadoras o adornadoras, pero una talabartera completa ya no lo hay, aseguró.

El amor al arte y el sacar adelante a sus cinco hijos biológicos y tres por adopción, han sido el principal motor que la motivan a seguir día con día a cortar los pedazos de piel, coserlos, maquillarlos y hacer todo el proceso para terminar un producto genuino de piel.

"Todos los días deben de valorarse las mujeres sobre todo y no nada más las mujeres entre sí, sino que los hombres deben de valorarnos también, porque parece ser que nosotros somos enemigos pero somos apoyos aquí es un lugar de machistas que nos quieren poner pero no nos detienen y jamás nos van a detener", concluyó la madre de familia.