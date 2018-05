Critican priistas a Sinhue por tema de prevención

León, Gto.

Armando de la Cruz Uribe Valle, vocero del candidato del PRI en gobierno del estado, Gerardo Sánchez García, subrayó que la prevención es un asunto que no se puede implementar de la noche a la mañana sino que es algo que se tiene que trabajar más tiempo para que dé resultados.

Todo parece indicar que lo que quiere es desmarcarse del gobierno estatal y quiere vender el mensaje de que él sí sabe hacer las cosas, “por qué no recomendar la creación de la Universidad para policías; por qué no aplicar la capacitación de la policía como primer respondiente; por qué no haber mejorado los estándares de prestaciones y salarios de los policías” cuando fue parte del gobierno, cuestionó el priista.

Enseguida criticó el trabajo que se está haciendo en materia de seguridad, por el homicidio de un policía esta mañana en Irapuato donde, afirma, escuchó la ráfaga del fuego a unos 50 metros del lugar de los hechos.

También consideró inaudito que en la ciudad de Irapuato en menos de 72 horas hayan ocurrido dos balaceras en la calle, a plena luz del día, con atentados a policías.“Soy testigo de dos de ellas, el viernes pasado en uno de mis negocios una bala perdida rompió los cristales, con el consabido pánico en las personas que ahí laboran y en los transeúntes porque es en pleno centro de la ciudad; hoy ( de nuevo) a las 7:55 de la mañana, en donde fallece el agente número 44, en el periodo de septiembre a la fecha”.