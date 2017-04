Tenía solo un riñón… se entera 33 años después

León, Gto

Una revisión médica para buscar el porqué padecía hipertensión arterial llevó a José de Jesús Torres García a enterarse que había nacido con un solo riñón, hecho que se conoce como agenesia renal, y que le fue diagnosticado en el IMSS.

José tiene 37 años de edad y es originario de Nayarit, aunque radica en León, Guanajuato, desde hace 11 años; es ingeniero civil de profesión, casado y con un hijo de cuatro años y una niña de siete; a quien le le fue trasplantado un riñón en la Unidad Médica de Alta Especialidad No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).



En una revisión de rutina, en el año 2004, le detectaron hipertensión arterial, fuera del IMSS, y se le diagnosticó inicialmente hiperparatiroidismo que después le es descartado, por lo que decidieron revisar sus riñones y se enteró que tiene agenesia renal, es decir, nació con un solo riñón. La situación transcurrió sin problema, gracias a los cuidados que mantuvo y que le fueron indicados en ese entonces.



En el año 2013 comenzó a sentir cansancio extremo y dolor en las piernas, por lo que acude a la UMF No. 53 del IMSS, en donde se le da seguimiento y atención a su caso, determinando que padecía insuficiencia renal en estado avanzado, es enviado al HGZ N.o 21; por cambio de domicilio y por ende de adscripción, Jesús fue atendido también en la UMF No. 47 y posteriormente enviado a tercer nivel de atención a la UMAE No. 1.



Debido a su diagnóstico de insuficiencia renal crónica en estadio V, el más avanzado, requirió terapia sustitutiva de diálisis peritoneal. Estuvo en terapia de diálisis peritoneal durante 22 meses y posteriormente llegó hasta el protocolo de trasplante.



En este proceso, a José de Jesús le fue detectada una cardiopatía, de la que fue atendido y dado de alta por el servicio de cardiología en enero del año pasado, continuó con el protocolo junto con su madre, ya que fue ella quien le donó un riñón para poder realizarle un trasplante. Una vez que se corroboró que eran compatibles donador y receptor, fue en junio cuando le dan fecha para realizarle el trasplante.



La cirujana de trasplante renal de la UMAE No 1, doctora Santa Vázquez Romero, fue quien realizó la cirugía del trasplante a Jesús. La especialista señaló que “se realizó un trasplante renal de donador vivo con una duración de cuatro horas, lo anterior gracias a que el Instituto cuenta con cirujanos, anestesiólogos, nefrólogos clínicos, enfermería quirúrgica y circulante, todos con preparación especial en trasplantes”.

“Pensé que iba a morir, aunque de alguna manera sabía que era propenso a padecer algo así, lo imaginaba a los 60 años de edad, ocurrió ahora y estoy convencido de que fue así porque era el momento en que podría afrontarlo. Me sorprendió, de muy buena manera, el trato personalizado desde las enfermeras y los médicos en el área de diálisis y en la de trasplantes, antes, durante y después del trasplante, que nos hace sentir seguros, confiados y motivados”, dijo José de Jesús, que también refirió que lo más complejo de su padecimiento es que su hija y su hijo hayan vivido este proceso. Afortunadamente, hoy se encuentra en buen estado de salud.