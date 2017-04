Estación Delta, escenario de conflictos entre vendedores ambulantes y policías

León, Gto

La estación Delta fue escenario de un enfrentamiento entre vendedores ambulantes y personal de Comercio y Consumo, también participaron policías, quienes llegaron para continuar con el operativo que dio inicio hace un mes para sacar a quienes ofrecen algún producto en los pasillos de las estaciones del SIT.

En el suelo había donas y pays tirados como prueba de lo que había ocurrido; comerciantes, se mostraron indignados ante la situación.

“Un comerciante de San Jerónimo estaba hasta llorando porque le enseñaron fotos de su esposa y de sus hijos y de su casa, que ya sabían donde vive para ir sobre de él”, comentó entre lágrimas Mayra Ramírez, quien además agregó “nos están amenazando de muerte”.

Otra comerciante también aseguró que han recibido amenazas, pues dijo que han recibido llamadas, “dicen que es mejor que no nos salgamos a vender porque ya saben donde vivimos y que tenemos familia”, pero esta mujer comerciante afirmó que no piensan dejar de vender en la estaciones, “tenemos años trabajando aquí porque de aquí sacamos para comer y aquí vamos a seguir”.

TE RECOMENDAMOS: Entre jalones y gritos, comerciantes del SIT se manifiestan en Presidencia



Angélica González, quien lleva trabajando en la estación Delta desde que se inauguró, se desmayó durante lo ocurrido. Sus compañeros se mostraron preocupados debido a que está embarazada, y ella manifestó que vender en la estación es la forma en la que logra mantener a su hija y al futuro bebé que está por nacer.

“Nosotros teníamos nuestros puestos tendidos y de repente llegaron ellos y empezaron a ventar la charola. Yo traía la charola de donas y a mi mamá de hecho la aventaron para poderle quitar su charola y yo me enojé y cuando les quise arrebatar la charola me la aventaron al suelo y uno de ellos me amenazó y me dijo que nomás porque era vieja, sino me ponía unos ´fregadazos´. Otro de mercado fue el que me golpeó a mí”, relató la mujer que tiene 4 meses de embarazada.

Hasta el momento van 14 detenidos, según informó la Secretaría de Seguridad Pública.

Por su parte, comerciantes afirman que irán a las puertas de la Presidencia Municipal para manifestarse, como lo habían hecho hace unos días.