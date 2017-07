Sin apoyos, tras sismo que cuarteó sus casas en Barretos

León, Gto

Habitantes de la comunidad de Barretos no han tenido apoyo de alguna autoridad para la reconstrucción de sus casas, luego de que hace una semana se registrara un sismo de 3.8 grados en la escala de Richter a 13 kilómetros al noroeste de Romita.

Ese día acudieron elementos de Protección Civil y Desarrollo Rural para revisar cada una de las 14 viviendas que resultaron afectadas al presentar cuarteaduras en pared y piso, MILENIO León acudió nuevamente al lugar y hasta el momento los cuartos siguen en las mismas condiciones.

Aunque aseguraron que si nadie acude a solucionarlo, ellos tratarán de arreglar las grietas para que no sea un riesgo para sus familias.

“No han venido, Protección Civil nos dijo que iba a venir un ingeniero para ver los daños, pero sí me gustaría que nos dieran algún apoyo”, comentó Martha Gómez, vecina afectada.

Una de las habitaciones de la vivienda de la señora Martha Gómez fue la más dañada, por lo que sus hijos y sus nietos no lo utilizan para dormir, “ahorita nadie se queda en el cuarto pero lo habitaba mi hija y mi nieta, pero ahorita no porque tienen miedo de que llegue otro temblor y se pueda caer”.

TE RECOMENDAMOS: Registran daños a casas por una réplica de sismo

Sin embargo, Martha dijo que esperarían hasta recibir ayuda de las autoridades municipales y si no con sus recursos trataría de arreglarlo.

Otra de las personas afectadas de nombre Erika Pacheco Rivera, coincidió en que nadie regresó a auxiliarlos, “ya no vinieron, ya no volvieron a venir, no los volví a ver tampoco en otra de las casas”.

Los hechos ocurrieron el 30 de junio cerca de las 6:00 de la mañana cuando el reporte se realizó al Sistema Único de Emergencias dando a conocer los daños causados por el sismo aunque no hubo lesionados.

A las 6:00 de la mañana se registró el primer sismo pero no fue tan fuerte en comparación del segundo que ocurrió a las 7:30 de la mañana, lo que causó miedo entre los habitantes de Barretos, ya que algunos salieron corriendo de sus hogares al pensar que colapsaría el techo.