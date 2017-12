Invaden carriles en la Silao-San Felipe; ignoran señalética

León, Gto.

Pese a que en la carretera Silao-San Felipe se encuentra colocada señalética que indican el no rebasar y circular a una velocidad no mayor a 70 kilómetros por hora, los automovilistas no respetan las indicaciones e incluso invaden los carriles, lo que puede provocar accidentes automovilísticos mortales.

En un recorrido realizado por MILENIO se observó cómo varias curvas de la vialidad son extremadamente peligrosas por lo cerradas e inclinadas que están, sin embargo, la mayoría de los autos que transitan sobre la vialidad lo hacen a exceso de velocidad.

Cabe mencionar que por la vialidad a parte de circular vehículos convencionales también circulan cientos de autobuses de pasajeros, así como camiones de carga pesada, varios de ellos excediendo las dimensiones, lo que complica la vista de otros autos más pequeños.