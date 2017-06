Atacan a familia, matan a niña de 3 años y a su padre en Silao

León, Gto.

El ataque a balazos por un grupo de hombres armados a una familia en el municipio de Silao, dejó como resultado la muerte de una menor de 3 años y horas más tarde se reportó el fallecimiento del papá, mientras la madre de familia se mantenía en estado crítico hasta la noche del martes.

“Eran inocentes, mataron a esa niña que no tenía nada que ver, ¿porqué, por algo que no debían?, ¿dónde está la seguridad?”, reclamó después del ataque entre lágrimas y gritos Andrea Lozano, abuela de la niña que murió.

“Ella –niña– cómo sabía que le iba a tocar, ella no era mala, no tenía porque esconderse, no la debíamos, no sabíamos el porqué, ¿por qué pasó esto?, ellos tienen unos detenidos, venían sobre de ellos y no sobre de ella, ellos tiene que decirnos por qué pasó esto”, dijo en entrevista en el lugar de los hechos.

La agresión ocurrió en la calle Feliciano Peña número 3, en la colonia Los Espárragos del citado municipio. En el mismo domicilio además de la familia García viven otras personas. Las víctimas solo rentaban un cuarto desde hace dos meses en la planta baja; mientras que en la parte superior viven otras personas.

Aparentemente se trataría de una confusión por parte de los agresores, quienes buscando a una persona, ingresaron al domicilio donde se encontraban descansando los tres integrantes de la familia, y abrieron fuego contra ellos, acto seguido huyeron de la vivienda en al menos dos vehículos y motocicletas.

“No, ahí vive mi vecina, dice que no sabe nada, no sé, con los oficiales no sé con quién haya hablado, yo lo único que le digo a ella que por qué, si había peligro por qué mete gente inocente y gente mala, total pues se las ha de rentar a gente mala, pues órale pero por qué mete, mezcla personas con unas y con otras.”, dijo la abuela, además aseguró que en el edificio “nomás vivía mi muchacha abajo y arriba vivían las demás, no sé cuántas personas viven”.

Reportes policiales identificaron a los padres de la menor como Ana de 24 años de edad y Ernesto de 26 años. Además una testigo de lo ocurrido señaló que alcanzó a escuchar como 10 detonaciones y al salir a ver lo que ocurrió, se enteró del ataque a la familia.

“Nada más escuche tronar pero yo pensé que era una llanta y me asomé pero ya cuando vi, ya nada más vi que el dueño de la casa salió de la casa muy asustado y se agarraba la cabeza y fue cuando ya empezaron a salir los vecinos. Escuché como unos 10 truenos. No sé cómo se llamaban porque acababan de venirse a vivir ahí. Tendrían de haberse venido como unos dos meses”, informó una vecina de la colonia.

En el lugar se localizó un casquillo percutido de 9 milímetros y otro de una escopeta. De los hechos no se registraron detenidos.

Agentes investigadores se trasladaron a la escena del crimen para iniciar las investigaciones correspondientes, mientras el cuerpo de la menor fue trasladado al Servicio Médico Forense.