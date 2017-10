Falta de señalización causa accidentes en obra

León, Gto.

La poca señalización en la obra de rehabilitación del bulevar Mariano Escobedo han provocado que automovilistas que circulan por la zona se confundan e incluso algunos han tenido algunos accidentes por no ver la zona de obras y caer en baches y zanjas.

"No hay señales que nos indiquen que hay obras en estas zonas, yo por ejemplo no soy de aquí y tuve que poner el GPS para que se me sacara de aquí, sí valdría la pena que pusieran algunos letreros para que las personas que no somos de aquí mínimo sean avisadas", señaló el señor Carlos Alonso, turista.

En un recorrido realizado por MILENIO se constató que a lo largo del bulevar hay muy pocos señalamientos, algunas partes de la vialidad que se encuentran abiertas no cuentan con los señalamientos indicados para que los usuarios extremen sus precauciones a la hora de circular.

Lo mismo ocurre en las vialidades que colindan con Mariano Escobedo, como lo es Torres Landa y Malecón del Río, pues tampoco cuentan con señalamientos de vías alternas, sin embargo, se observó que en la inmediación del camellón se tienen los letreros de las obras amontonados y abandonados, algunos aún con el plástico protector, por ser nuevos.

Cabe mencionar que la obra lleva un retraso significativo en el tiempo de ejecución, sin embargo, hasta la fecha pareciera que aún no se han terminado de colocar los avisos y señalética correspondiente.

Aunado a ello, el ex regidor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Aurelio Martínez, señaló que esta obra se trata de una corrupción por parte de la Secretaría de Obra Pública de Guanajuato, pues aseguró que el yerno del consejero ciudadano del Comité de Adquisiciones es uno de los socios de la empresa responsable de la obra y que es Agregados la Roca S.A. de C.V.

"Esta es la corrupción que hay en Guanajuato con el Secretario de Obra Pública Estatal con Carlos Medina y con 'El Gallo' Barba por toda la corrupción de que asignan las obras a conocidos y les cobran en diezmos, es lo que pasa", señaló el ex regidor del PRI Aurelio Martínez.

Del mismo modo, dijo que es una obra en la que se tendría que estar trabajando 24 horas, es decir día y noche y aunque dijo que es una obra complicada no se coordinó ni se planeo bien desde un principio con Tránsito Municipal, incluso dijo que hay horas en las que se han visto la maquinaria totalmente parada y sin hacer nada.

Por último, concluyó diciendo que al director de Obra Pública Municipal, Carlos Cortés Galván le hace falta capacidad pues aseguró que al ser una persona teórica por ser profesor, su trabajo sería el regresar a las aulas a dar clases y no el dirigir una dependencia de municipio.