Repone Municipio daño por falta de señalamientos

León, Gto

En lo que va del año, la Dirección de Servicios Generales del Municipio de León ha tenido que reponer el daño de un vehículo que sufrió afectaciones a falta de señalamientos viales.

El hecho se dio el 23 de enero de este año en el bulevar Juan José Torres Landa a la altura de la colonia las Huertas, ocasionado por la caída de un señalamiento vial, esto derivó en que la dirección de Servicios Generales, que pertenece a la Tesorería Municipal, tuviera que pagar al propietario del vehículo afectando la cantidad de 2 mil 400 pesos.

TE RECOMENDAMOS: La autoridad no ha aplicado multas por dañar señalética

La dirección de Servicios Generales está obligada a reponer el daño por esta cusa, al menos así se especifica en el inciso (A) “función de indemnizar a otros”, la cual señala:

“Obligación de pagar la indemnización que el Municipio deba a particulares a consecuencia de acciones u omisiones no dolosas, que causen daños o los bienes o derechos de estos y de los cuales no tengan la obligación jurídica de soportarlos, en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica para limitar el daño de que se trate”.

TE RECOMENDAMOS: Tránsito ha repuesto 8 mil 486 señalizaciones

El procedimiento que debe seguir el ciudadano que se vea afectado es tomar fotografías que evidencien el daño del vehículo, así como la causa y acudir a las oficinas de Servicios Generales, donde se valorará el daño.

MILENIO León ha dado a conocer que la señalética vial se ha ido deteriorando, no solo por el paso del tiempo sino por el vandalismo que sufren en algunos puntos de la ciudad de León.

Reportes dados a conocer por la dirección de Tránsito señalan que tan sólo entre el año 2016 y 2017, el Municipio destinó un recurso de 4 millones de pesos, precisamente aplicado en la reparación de la señalética vertical y horizontal vandalizada.

De acuerdo con la dirección de infraestructura vial de enero a octubre de este año se le ha dado mantenimiento a 5 mil 458 señalamientos viales, siendo el mes de agosto el que se tenga el registro de mayores acciones por esta causa al contabilizarse mil 482 mantenimientos; mientras que el año pasado en el mismo periodo se le dio mantenimiento a 4 mil 740 señalamientos, registrándose en julio el mayor número de intervenciones con 948.