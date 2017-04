Despacha gasolina y encarna a Jesucristo en Semana Santa

León, Gto

A pocos días para que llegue el viernes santo, Francisco Alvarado, quien interpretará a Jesús por tercer año consecutivo en la colonia Chapalita, está listo.

Ese día, Francisco dejará de lado su uniforme verde militar que porta cuando despacha gasolina, para llevar la túnica blanca como la que Jesucristo manchó de sangre tras ser azotado mientras caminaba con una cruz en la espalda y cambiará sus zapatos de uso diario, maltratados por el paso del tiempo, para ponerse la sandalias que lo guiarán hasta la cruz donde ha de permanecer mientras recibe insultos y espera la muerte.

Francisco es despachador de gasolina desde hace un año, este es un trabajo al que él asiste para ganarse el pan de todos los días. Sin embargo, este hombre de 31 años, quien tiene un rostro que lo favorece para personificar a Cristo, con cabellera larga y barba, ha sido el protagonista del viacrucis de Chapalita desde el año 2015.

“Siento muy bonito representarlo, aparte porque al final siempre los niños se me acercan y me dicen que si soy Dios y digo que no, que yo no soy, solo estoy representándolo, y dicen que sí me parezco mucho”, afirmó el joven, quien también comentó que empatar el trabajo con los ensayos no es sencillo, pues este último siempre le exigirá disponer de todo su tiempo.

“Es difícil porque estoy una semana en el turno de la mañana, es cuando voy toda la semana. Cuando estoy en la tarde, voy dos veces o hablo aquí con el encargado y le pido que me dé el descanso en la tarde”, señaló.

Y aunque ha logrado ser Jesús por varios años, él lleva siendo parte de esta tradicional representación en Chapalita desde que tenía 12 años. Su primer papel, fue el de un soldado. Entonces, jamás se imaginaba que llegaría el día en el que él mismo sería azotado.

“Me llegan muchos pensamientos en ese momento, siento poquito lo que sintió Jesús, aparte, pues como los golpes que me dan sí son reales y en ese momento lloro, sí me llega a la mente Dios nuestro Señor y pienso en lo que él sufrió”.

Prepararse de manera mental y física no es sencillo, pues la dieta es estricta y el ejercicio debe ser constante, situación que no siempre es comprendida en el ambiente laboral, pues en ocasiones en el trabajo se han mostrado recelosos debido a que pide cambio de horario, pero afortunadamente, aceptan que Francisco tiene un deber para con su público y le brindan el apoyo que tanto necesita.

“Pues varios de mis compañeros me dicen que el viernes me van a ver y todo para darme ánimos”, dijo alegremente el protagonista de las tres caídas quien también quiso enviar el siguiente mensaje:

“Que en estos días la gente reflexione un poquito. La gente como que ya no piensa tanto en Dios, en realidad Dios siempre está con uno, yo pienso que por eso suceden tantas cosas porque la gente se aleja mucho de Dios, si se acercaran un poquito a Dios no habría tantos homicidios ni tantas cosas que pasan”, aseguró Francisco Alvarado.