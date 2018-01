Serán destinados 25 millones de pesos a seguridad en León

Guanajuato, Gto.

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del estado, Éctor Jaime Ramírez Barba, consideró que es muy positiva la liberación de 25 millones de pesos para el Fideicomiso de Seguridad en León.

“Es algo muy positivo, creo que cuando la ciudadanía, en este caso la Mesa (de Seguridad Ciudadana) y el Consejo de Gobierno trabajan juntos para que haya recursos eso es positivo”.

En referencia a las declaraciones de la presidenta de ese organismo ciudadano, Rocío Naveja, durante una mesa de debate en Telediario en donde se abordó el tema de la seguridad en el municipio de León, donde resaltó que se apoyaría el proyecto de Convergencia Estratégica, con recursos estatales y municipales, el también coordinador de la bancada panista consideró que es un tema clave.

“El hecho de que haya recursos para ver qué estrategias pueden ser implementadas y evaluarlas para ver si funcionan o no, es un tema clave; porque si no hubiera ese recurso no habría la posibilidad de probar si la metodología y verificar si las propuestas que están haciendo son viables”.

Ramírez Barba invitó a que se sumen con todo el entusiasmo, “para poder analizar con visibilidad, las acciones y políticas públicas y estar midiendo los resultados”.

Cabe señalar que el mencionado proyecto pretende contar con la información necesaria, que permita tener un diagnóstico puntual de la situación que enfrenta León en materia de seguridad, para planear estrategias y tomar las mejores decisiones para el municipio.

En otro tema el legislador confirmó que este miércoles regresa a trabajar la Diputación Permanente y en las comisiones se habrá de estar dictaminando las diferentes iniciativas, que están en proceso.