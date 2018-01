Hacen trabajo comunitario y Sedeshu los deja sin pago

León, Gto.

Un aproximado de 40 personas de la colonia Ampliación de San Francisco siguen esperando su pago desde el mes de diciembre tras haber participado en el proyecto "Empleos Temporales", que depende de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu), y es que pese a haberlo ya concluido, nadie les ha dado fecha para que puedan cobrar 4 mil 800 pesos cada uno.

Son casi 200 mil pesos los que se les adeuda a las personas y Elva Irma Mena Mena, encargada del Centro San Francisco de Asís, afirma que las labores para los habitantes de esta zona comenzaron en la última semana de octubre y que desde un principio nunca se fijó una fecha para el pago.

"Yo como encargada del grupo me atreví a preguntar a los directivos de Sedeshu sobre la realización del pago y me dijeron que no sería como veces anteriores, que se les va pagando mientras vayan trabajando, sino hasta que terminaran se les iba a dar una fecha para que se les pagara. Desgraciadamente yo he estado peleando porque veía que la gente sí requería el pago para Navidad, mi fin era que se les pagara en este periodo", afirmó Mena.

Pese a esta declaración, los vecinos de Ampliación San Francisco declararon, que era a finales de diciembre el acuerdo de recibir sus cheques, pero los directivos del proyecto nunca les dieron seguimiento a una fecha como tal o al menos a comunicarles una prórroga.

“Terminamos antes de diciembre y nos dijeron que iban a pagar antes de ese mes pero no nos pagaron”, comentó Esteban Reyes Trujillo, uno de los trabajadores y habitantes de la colonia.

Asimismo, afirman que las administraciones del programa han cambiado en los últimos dos años, por lo que esta vez no se cumplió con el cometido de realizar el pago en la fecha de diciembre.

"Hablé con Gilberto López Jiménez (director de la Articulación Regional de la Sedeshu) y de hecho se le hizo saber que el pago estaba atorado, yo les dije que se dieran una vuelta por la colonia para que vieran las necesidades y vean que la gente sí requiere ese dinero que ya han trabajado; eso es de ellos pero no ha habido respuesta hasta ahorita de fecha de cuándo ni a qué hora", agregó Irma Mena.

Hace una semana, una de las vecinas que participó en el proyecto, declaró que esta misma persona les había brindado una fecha oficial para la remuneración, la cual sería el miércoles 17 de enero, pero no fue así.

“Justo hoy nos acaban de confirmar una fecha del pago, quedará listo el 17 de enero”, comentó Irma Rodríguez el pasado jueves 11 de enero pese a que habían intentado contactar a los administradores sin recibir respuesta anteriormente.

Otra de las situaciones que levanta sospechas es sobre el reporte que se levantó el viernes 12 de enero en el que los vecinos presentaron quejas sobre el exceso de basura que se acumula en sus calles, uno de los afectados declaró que los directivos les comentaron que tras haberse quejado de esto, no habría fecha de pago "hasta que ellos quisieran darlo".

Irma Mena Mena expresó ante estas declaraciones lo siguiente:

"Yo ya no quiero que anden batallando ni creo poder hacer nada, yo les dije que ellos fueran a donde tengan que ir para que hagan valer sus derechos porque es su pago, pero eso de que no se les iba a pagar tras decir aquello, no se dijo; no creo, porque conmigo es la única persona con la que tienen contacto y yo les comunico todo lo que los de arriba me dicen y eso no se ha dicho", dijo Mena.

Se pretende que el pago se realice hoy 18 de enero, y la razón por la cual no se efectuó el día de ayer fue porque, según Irma Mena, el Director de la Articulación Regional de la Sedeshu "quiso venir a presenciar la entrega de los cheques", esto sin previo aviso a los trabajadores por lo que se quedaron esperando un día más.

El objetivo del proyecto "Empleos Temporales" es ayudar a la gente que no cuenta con un trabajo fijo y para fortalecer la convivencia entre los vecinos de las colonias a las que acuden, dicha dinámica consiste en realizar trabajos comunitarios de medio tiempo como pintar escuelas, casas y zonas públicas junto con limpieza y vigilancia de calles.

Aproximadamente de dos a tres veces al año se realiza la convocatoria para integrarse a los empleos. Los participantes afirman que se les debía pagar 4 mil 800 pesos por 68 jornadas laborales.

La estrategia fue empleada por parte del Gobierno Estatal para reducir los niveles de basura de la zona y a cambio de una retribución monetaria, podrían sustentar sus familias con ese ingreso, pero debido al atraso y la falta de comunicación de las autoridades con la población, se quedaron esperando un mes más.