El reto es recuperar confianza: López Santillana

León, Gto.

El alcalde Héctor López Santillana manifestó que como reto de la actual administración es recuperar la confianza de los ciudadanos, la cual se ha perdido con el paso de los años.

Durante el Seminario "Ciudad Educadora y Gobernanza Local", señaló que este Gobierno ha sido cuestionado severamente por los problemas a los que se han enfrentado, como los pleitos legales, sin embargo puntualizó que seguirán haciendo frente a los retos que administraciones pasadas no quisieron afrontar.

"Esta administración ha sido muy cuestionada por la cantidad de problemas que hemos estado enfrentando y no hemos dejado de pasar uno silo, a nosotros nos está tocando enfrentar y resolver problemas que por no ser redituables políticamente hablando, partidistamente hablando, nos hemos enfrentado con mucha determinación y vamos a seguir haciéndolo, no importa que no nos comprendan, es agarrar desde la raíz de los problemas", mencionó.

Uno de los primeros retos para lograr el objetivo de la transformación de León, es recuperar la confianza de la ciudadanía, dijo el Alcalde y agregó que mediante la transversalidad, apegados a la ética y los valores se puede conseguir ese objetivo.

"Tenemos una enorme tarea por delante, pero una tarea muy entusiasta, muy motivadora... La idea de cambiar, la idea de transformar es algo que verdaderamente a mí en lo personal me apasiona, espero poderles contagiar esta pasión, porque atrás de la pasión está el convencimiento de que podemos ser agentes transformadores educadores", dijo.

A través de este seminario "Ciudad Educadora y Gobernanza Local" se busca fomentar la articulación y transversalidad de políticas cuyo sentido sea educador concientizando a los responsables de implementarlas a través de un trabajo colaborativo.