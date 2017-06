Ciudadanos en contra de impunidad oficial

León, Gto.

Con la convicción de erradicar los moches, la corrupción y la impunidad, el actual Gobierno de León trabaja con ciudadanos, que fueron reconocidos por su participación en distintos programas sociales de la Contraloría.

El alcalde Héctor López Santillana, señaló que con el involucramiento de la sociedad en los diversos trámites de la actual administración, se fomenta la transparencia.

"En León no queremos impunidad, de eso se trata, de que estemos seguros de que cada peso que es de ustedes, no es del Gobierno, sea utilizado en su propio beneficio, que nos aseguremos de que no haya corrupción y no solamente es por el tema de los moches, sino asegurar de que tampoco vaya a haber deficiencias en la obra", dijo.

TE RECOMENDAMOS: Ya basta de impunidad: Márquez

Además el edil hizo el llamado a los ciudadanos a que hagan uso de la plataforma de acceso a la información, ya que del 100 por ciento, el 90 por ciento son solicitudes de medios de comunicación y el resto de investigadores.

"Nosotros nos venimos para ocultar problemas, venimos para enfrentar los problemas, y nos hemos dedicado en esta administración a sacar a la luz pública todos los problemas que tiene nuestra sociedad", mencionó.

Actualmente se trabaja con 187 ciudadanos que se han involucrado en temas de Auditoria Social, Comités de Contraloría Social de Obra Pública y Contralor Ciudadano.

Tan solo de septiembre el 2016 a mayo del 2017, fueron 59 ciudadanos quienes participaron como auditores sociales; en ese mismo periodo participaron 78 jóvenes que realizaron su servicio social.

Mientras que en los Comités de Contraloría Social de Obra Pública, de septiembre del 2016 a mayo del 2017, se han conformado 59 comités que han revisado el mismo número de obras. Participaron 299 ciudadanos y 8 jóvenes dando su servicio social. Juntos vigilaron el uso correcto de más de 100 millones de pesos.