Sanjuaneros viven milagros durante su trayecto

León, Gto.

Los milagros y anécdotas se cuentan por miles entre peregrinos que marchan hacia San Juan de los Lagos para visitar a la virgen, prácticamente cada uno de ellos tiene una propia, que atribuye sólo a la fe con la que año con año caminan en procesión.

“Una vez, traía una camioneta, la iba manejando un compadre, y había una pila de agua, y mi compadre en lugar de darle de reversa le dio para adelante, se fue para el hoyo, traía tumbaburros y se dobló todo así (para atrás) pero la Virgen nunca se quebró, no le pasó nada, el tumbaburros se dobló todo, pero la Virgen no le pasó nada y era de vidrio”, relata a manera de anécdota, Jorge Aguilar Gasca.

Las canas cubren su cabeza bajo la gorra, las líneas de expresión y arrugas se han acumulado en el rostro de Jorge a lo largo de 37 años de peregrinajes, hoy lidera un grupo de 25 peregrinos provenientes de la comunidad El Caracol en el municipio de Villagrán, salieron el sábado pasado y estiman llegar a San Juan la madrugada del sábado próximo.

Parte del grupo es Raquel Díaz, que desde hace 21 años se sumó a la procesión, por herencia de sus padres, no debe mandas ni favores pero mantiene su fe y gusto por ayudar a los peregrinos aunque reconoce milagros a la Virgen.

"Pues que mi hija se quemó de la cara con aceite hirviendo y le quedó la cara bien bonita más bonita su piel y su cutis que cuando se había quemado”, relató.

Y uno de los nuevos integrantes de la caravana es Martín Morales, animado por su esposa a sumarse al peregrinar y comenzó a padecer las penurias inherentes.

“Es una experiencia fantástica, se sufre, hay de todo (…) aquí abajito de la rodilla me dio un dolor, entonces ya no podía levantar el pie entonces para apoyarlo ya no y los de adelante como son los guías tienen que esperarlo a uno”.

De estas historias y anécdotas se cuentan por miles a lo largo del camino, basta sentarse unos minutos y escuchar a alguno de los llamados “sanjuaneros”, que año con año mantienen esta devoción.