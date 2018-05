En la colonia San Nicolás no tienen agua desde hace 3 años

León, Gto.

Habitantes de la colonia San Nicolás de los González desde hace más de tres años tienen problemas con el recibo de SAPAL, ya que la colonia cuenta con adeudo y por cuestiones externas a ellos no reciben el suministro del agua, por lo que le pidieron a López Santillana un apoyo para hacer algo por este polígono, debido a que el costo del agua de las pipas es caro y por tener el agua en tambos se crean bacterias y plagas de moscos.

“Lo que pasa es que ahí no hay agua, en la comunidad no hay agua, lo que pasa es que tienen más de tres años sin agua, porque se debe un adeudo en SAPAL, entonces la comunidad no tiene agua y ahorita en temporada de lluvia la paran de los techos y al tercer o cuarto día crea mucho maromero, y los colonos lo que le piden a las autoridades correspondientes para que entre de lleno SAPAL y les pongan sus tomas domiciliaras”, dijo una habitante de esta colonia.

El problema o la inconformidad no termina ahí, porque esta misma persona mencionó que el año pasado esta colonia obtuvo el primer lugar con registros de caso de dengue, debido al agua que queda estancada en las azoteas y también por el agua que compran de las pipas, porque se las traen de charco.

“El barril se los venden en 20 o 25 pesos dependiendo de lo alto de la zona, si están en la parte baja se los venden a 20 pesos y en la parte alta en 25 pesos; y se la llevan el agua pues sucia, y ahora sí que con esa agua tienen que solventar para las labores domesticas, para bañarse, lavar y todo, igual de los techos”, comentó

Esta persona señaló que aunque están los tanques de abastecimiento de agua en la colonia Paraíso Real, este líquido no llega a la comunidad de San Nicolás de los González, pese a que los ductos del agua pasan por esta colonia.

Además, otro de los problemas que se presentan es que las pipas transportan y venden el líquido sucio, incluso el agua se encuentra “revolcada”, y también es muy cara, el precio que pagan en promedio una familia es entre los 400 a 500 pesos por una pipa completa y no les alcanza para sus necesidades.

Según las versiones que existen en esta comunidad, es que ellos sí han pagado el suministro del agua ante SAPAL, pero existe un comité y desde hace más de tres años que no hay nadie a cargo en esta organización, no hay suministro del agua, por lo que piden que se atienda el caso.

Para finalizar piden que pasen a fumigar casa por casa en temporada de lluvias para prevenir el dengue, ya que la brigada que pasa con la fumigadora no les sirve.