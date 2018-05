Candidatos se disputan el tianguis de San Juan Bosco

León, Gto.

Los aspirantes a la alcaldía de León, Sergio Contreras por el PVEM y Ernesto Oviedo por la coalición Juntos Haremos Historia coincidieron en su gira de campaña del día de hoy en el tianguis de San Juan Bosco.

Tan solo una cuadra, es la distancia lo que separaban a un candidato de otro. Ahí, los candidatos escucharon las denuncias de los comerciantes, y lo que más demandan es la seguridad tanto en sus colonias, como en los tianguis.

La señora Lupe que se dedica a la venta de comida, señaló que a ellos lo que les hace falta es que tengan seguridad en los tianguis, “porque no es lo mismo tener un local comercial a estar de ambulante”, y pese a que ellos no pagan renta, sí pagan otros servicios pero no tienen seguridad en su zona de trabajo.

Otra de las comerciantes de este establecimiento, señaló que todos los candidatos “van y prometen”.