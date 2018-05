Se preparan para enfermedades de dengue, Zika y Chikungunya

León, Gto.

Este 2018 ya suman cuatro casos detectados de dengue y zika en el estado de Guanajuato, informó el secretario de Salud en el Estado Daniel Alberto Díaz Martínez, quien señaló que no hubo responsabilidad directa a alguien en particular por la incidencia de casos.

" Es una enfermedad que no existía en nuestro estado, en cambio climático suma, era un mosquito que no vivía por arriba de mil o mil 500 metros sobre el nivel del mar, era exclusivo de zonas costeras, el tema del calentamie yo global, no estamos acostumbrados a eliminar los criaderos, somos un estado que recibimos muchos visitantes" refirió.

Los casos de Dengue y zika se han registrado en los municipios de León, Celaya, Juventino Rosas, y Apaseo el Grande, donde aseguró el secretario, la enfermedad se detecto con oportunidad y los pacientes se curaron.

El funcionario estatal dijo que en comparación con el año pasado, este 2018 se destinaron mas de 163 millones de pesos para desplegar acciones y atender en tema.

Lo anterior trascendió durante el Simposio Estatal de Enfermedades de Transmisión por Vectores: Dengue, Zika y Chikungunya.