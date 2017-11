Retrasos en rutas, es por mala señalética

León, Gto.

El presidente de los transportistas Daniel Villaseñor mencionó que ante la falta de señalética, que es robada en las vías primarias del municipio, el servicio del transporte se llega a retrasar ya que en lugares en los que debería estar prohibido estacionarse los automovilistas hacen lo contrario, lo que deriva en un congestionamiento vial.

En entrevista dijo que es urgente que se haga una modificación en el reglamento municipal de tránsito ante el robo de la señalética, en las que se defina la prohibición de estacionarse en las vialidades primarias.

TE RECOMENDAMOS: Olvidan reponer señales dañadas por accidentes

“El reporte que tenemos y que por eso estamos pidiendo una modificación al reglamento es que la señalización se la roban, no sabemos quién, podemos inferir quién pero no me atrevo a mencionar, por eso hemos estado pidiendo que en el reglamento se tipifique como la prohibición en todas las vialidades primarias, así no dependerías de un letrero que en su momento alguien pueda robar o quitar con toda ventaja”, dijo.

Agregó que si se logra cambiar el reglamento de que todas las vialidades primarias se tipifiquen como prohibido estacionarse, ya no se va a necesitar una señalética, y que inclusive eso traería ahorros considerables para el Municipio.

Agregó que la propuesta ha sido bien vista por la autoridad por lo que ya se trabaja en esta modificación.

“Sí, tanto la Dirección de Tránsito como la Dirección de Movilidad y algunos directores y actores que validan el reglamento, todos están en la misma disposición, yo espero nada más que salga publicado un predio para poderlo leer y hacer aportaciones y solicitar modificaciones”, puntualizó.