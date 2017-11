Rubén Ramírez "era malo...era mal educado": Abuela

Irapuato, Gto

Desde hace veinte años, las navidades ya no fueron las mismas para la familia Cárdenas, que terminó por dividirse, con la muerte de la joven de 16 años en manos de su primo Rubén Ramírez Cárdenas, condenado a muerte por la justicia norteamericana.

“Siente uno mucho; me duele uno, me duele el otro, que hace uno; entre familia es pesado, muy pesado, estas en medio, ni te puedes hacer pa´allá, ni te puedes hacer pa´ acá”, dijo con lágrimas en los ojos Enriqueta Rosales, abuela del convicto y de la víctima.

Sus nietos (Mayra y Rubén) estaban pequeños cuando sus respectivos padres los llevaron a Estados Unidos, y año con año la visitaban, la mujer recordó, los preparativos de las fiestas decembrinas, las piñatas que colocaban en la calle Benito Juárez de la colonia Las Delicias.

No obstante, todo cambió en febrero de 1997 cuando el cuerpo de Mayra Azucena Laguna fue hallado sin vida en un canal de riego en las inmediaciones de Retama Village, al sur de Texas.“Llevaban muy bonita (relación) el día que la sacaron a matar (a su nieta), ese día el papá de la muchacha y la mamá andaban en casa ontá Rubén componiéndole la casa y según en la noche fueron y la sacaron”, precisó doña Queta como la llaman sus vecinos.

Ella no duda de la culpabilidad de su nieto, a quien recuerda “yo lo recuerdo, él venía, cuando venía su mirada de él, nunca te daba la cara, era así (se agacha) no se enderezaba, cara de maldito tenía, te miraba feo y nunca te daba la cara, era pues un muchacho mal educado”.

A partir del arresto de Rubén, en cuyo coche le fueron halladas las prendas ensangrentadas de su prima, tanto él como su mamá, a quien identifican con el nombre de Julia, no volvieron a entablar comunicación alguna con la familia. “Es cosa de la autoridad que decida lo que ella, que primeramente Dios es el único que decide; yo ni deseo que lo maten, ni deseo que nada, yo que se le quede a su responsabilidad a la ley a ver ellos qué hacen”, dice Enriqueta al opinar de la ejecución de su nieto.

El anhelo de Doña Queta es que pase lo que pase no molesten a Felisa, quien tras la muerte de la mayor de sus tres hijas, ha enfermado “no me vayan a mortificarme a mí, ni a la mama de la muchacha”, insistió la mujer, quien además desea que la dejen en paz y no la hagan recordar.

Lo anterior, luego de recibir en su pequeño puesto de ropa afuera de su domicilio a diversos medios de comunicación, locales y nacionales. Enriqueta también reveló que Julia su hija y madre de Rubén, radica en Estados Unidos, usurpando la identidad de su hermana, quien murió, para lo que también se vio obligada a cambiar las edades de sus cinco hijos, uno de ellos, el de Rubén.

“Es mi hija pero es mala”, dice Queta al hablar de su hija, quien asegura se le “echó encima” en plena corte, a la que acudió para rendir su declaración con respecto a la muerte de su nieta.Por lo anterior, teme que de morir su nieto, Julia regrese, pero al menos ella no la aceptaría en su casa, precisó.

Rubén tampoco cuenta con el apoyo de sus cuatro hermanos e incluso su esposa originaria de Monterrey, Nuevo León se separó de él y se fue con los gemelos que ambos concibieron, de quienes no tienen noticia alguna.

El guanajuatense Rubén Ramírez Cárdenas será ejecutado hoy, pero en la lista continúa Carlos René Pérez Gutiérrez, originario de San Francisco del Rincón; se encuentra en la prisión de Ely, Nevada, acusado por el homicidio de su hijastra en hechos ocurridos el 15 de junio de 1994.