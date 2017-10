Ecología estatal premia a cooperativa, municipio de León la sanciona

Guanajuato, Gto.

Los integrantes de una sociedad cooperativa dedicada a la pepena en el municipio de León, denunció que el gobierno municipal de la ciudad anteriormente citada les suspendió las actividades que realizan porque presuntamente afectan la imagen a una empresa de hielo que se está instalando a un lado de donde realizan la actividad.

Roboam Rodríguez Carrera integrante de la cooperativa denominada Trabajadores Solidarios por el Medio Ambiente, dijo que “al parecer la cooperativa incomoda a la empresa de intereses privados y estamos porque se estudie el caso y las presuntas irregularidades”.

El grupo ganó el segundo lugar en el rubro de Innovación y Manejo Integral de Residuos Sólidos que entrega el Instituto de Ecología del estado dentro del programa Guanajuato Limpio.

El cooperativista mencionó que el acuerdo que tienen con el gobierno leonés es que les envíen dos o tres camiones al lugar donde ellos realizan la separación de los residuos sólidos para rescatar diversos materiales.

Rodríguez explicó que al parecer en el municipio se reportó que había irregularidades y de la noche a la mañana “toma la decisión y nos cancela y al día siguiente nos premia y viene la pregunta qué interés hay detrás de todo esto?, ¿porque una sociedad cooperativa incomoda?”.

Explicó que ellos están pidiendo que se investigue, que cualquier cooperativista o cualquier medio de comunicación indaguen la situación y se den a conocer los resultados.

Rodríguez señaló que quien puso la queja al parecer es un integrante de la propia cooperativa, pero sería alguien que no entendió la filosofía de esa organización, donde no hay ningún patrón, sino todos los integrantes son responsables, “y ahí hay algo que no se está mostrando”, consideró.