Hay que trabajar sin envidias para mejores resultados: Paredes Villagómez

Guanajuato, Gto.

El diputado Rigoberto Paredes Villagómez, integrante de la Comisión de Seguridad del Congreso del estado, señaló que se debe privilegiar el trabajo de coordinación entre los elementos de la policía militar con las fuerzas de Seguridad estatal y las policías municipales, para mantener los decomisos de armamento.

En entrevista en el Congreso del estado, el coordinador de la bancada priista señaló que el trabajo conjunto se debe de mantener sin envidias ni celo entre corporaciones, para además de los decomisos haya resultados en las detenciones.

“Debe haber mucha coordinación entre municipios y Fuerzas del estado, porque comenzamos en el celo y comenzamos con las envidias y lejos de cristalizar las cosas que quiere Guanajuato, se complican más porque cada quien empieza a repartir culpas”.

Ahora con la llegada de los policías militares, “se tiene que armonizar la coordinación y mantenerse en todo momento, si no, no tiene caso, ¿por qué no ha tenido el resultado que se requiere en el Mando Único?, por eso, porque no hay una buena coordinación, una buena armonización entre municipio y Fuerzas de Seguridad; el propio Ejército trae su disciplina y su lealtad, todo es cuestión de que no entre el celo, al contrario que vean a Guanajuato por encima de todo”.

Confió en que esto que ha empezado bien con la llegada de la policía militar, se mantenga y genere buenos resultados “todavía no se puede llegar a cantaletear tanto, como lo que se ha empezado a argumentar; celebro que esto se esté dando y que genere una estrategia en la que se le devuelva la confianza a la ciudadanía, que es lo que quiere”.

Hay que ir más allá y generar un impacto positivo, ahora con la llegada de los militares; “debe de haber mucha coordinación, ahí radica la posibilidad de un buen resultado”, añadió.