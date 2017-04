Castigo a ladrones de combustible, para acabar con práctica: Paredes

Guanajuato, Gto

El coordinador de la bancada del PRI en el Congreso local, Rigoberto Paredes Villagómez, señaló que los castigos para quien se roba el combustible de los ductos en Guanajuato, deberían tener un castigo ejemplar.

Habría que dar seguimiento a los señalamientos que se han hecho en torno a que los que están dentro de las refinerías, son los que saben a qué horas y cómo se deben hacer las perforaciones en los ductos, porque no son pipas de agua como las que se usan en el campo, este es un combustible peligroso, añadió.

“Se debe de dar seguimiento desde donde nacen los ductos hasta donde terminan; porque en muchas ocasiones ya que se detectaron se clausuran y al rato ya están otra vez abiertos. Se tiene que ejemplificar con los castigos a quienes sean responsables", dijo el diputado priista.

En cuanto a los cambios que se anunciaron en el gabinete del Gobernador Miguel Márquez, el legislador señaló que ellos esperan que la seguridad sea una prioridad para el nuevo secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera.

Ese un tema no resuelto y si es para que las cosas cambien en Guanajuato, para que nos garantice seguridad, que bueno bienvenido Rodríguez Junquera, “pero si no va a ser así y nada más son reacomodos en el ajedrez para la cuestión política”, no están de acuerdo.

“Lo primero es la seguridad, lo siguiente creo que son reacomodos con miras al año electoral”, apuntó.