Pide Rigoberto Paredes a alcaldes e industria que fortalezcan prevención

Guanajuato, Gto.

Al llamar a los alcaldes a fortalecer los esquemas de prevención en sus localidades, el diputado Rigoberto Paredes Villagómez, integrante de la comisión de Seguridad, indicó que esas tareas deben de aplicarse de manera conjunta con las unidades de protección civil y cuerpos de bomberos, en el tema de los hidrantes.

Mencionó que “no es posible que ciudades como león, Irapuato y en general en los municipios del corredor industrial no se cuente con hidrantes como medida de prevención para combatir los incendios”.

El diputado interrogó sobre lo que sucede cuando no se toman en consideración este tipo de medidas de prevención “y siempre son hechos de lamentar”, señaló.

Paredes dijo que han estado pugnando desde la comisión para hacer un llamado a las alcaldías y algunas fábricas que deben de tener hidrantes en sus instalaciones como elementos de prevención.

En esos municipios del corredor industrial, las unidades de protección civil, de socorro y de bomberos deben de tener la información precisa de ubicación y capacidad y si no se tienen esos planos, ellos mismos pueden colaborar con la autoridad municipal para tener un censo y dejar en claro cuál es la estrategia ante un siniestro.

“Tiene que haber una coordinación muy estrecha para que caminemos juntos porque si no se trabaja en equipo, no habrá los resultados que se esperan; hay que apostarle a la seguridad y en la prevención está la colocación de los hidrantes si es que no existieran”.

Como integrante de la Comisión de Seguridad y en la revisión del atlas de riesgo de los municipios, agregó, se tiene que ver si están considerados o no este tipo de elementos, “si no los tienen considerados, lo vamos a focalizar y ver la manera de resolverlo; ver si hay presupuesto, si no, que se considere porque son temas importantes”.