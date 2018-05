Sheffield pide seguridad para ciudadanos, no para su campaña

León, Gto.

Ricardo Sheffield, candidato al gobierno de Guanajuato por la coalición Juntos Haremos Historia, dijo que no solicitará protección para durante lo que resta de su campaña pues pidió seguridad para todos los guanajuatenses.

"No he solicitado y he exigido seguridad para los ciudadanos de Guanajuato. Ni que los candidatos fuéramos de primera y los ciudadanos de segunda. Han asesinado a más ciudadanos que a candidatos. Yo no pido una seguridad para mí, yo pido una seguridad para todos los guanajuatenses", dijo.

Trascendió después de su intervención en el foro con miembros de Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y el Colegio Estatal de Ingenieros Civiles de Guanajuato (CEICG), a quienes presentó su propuesta para la edificación de al menos un par de carreteras.

"Una es la necesidad de concluir dos tramos carreteros en forma de autopista que son la que va de Salvatierra a la autopista México-Guadalajara para darle conectividad al sureste. Adicional a ello, también estaremos construyendo la carretera Guanajuato en forma de autopista a San Miguel de Allende", enfatizó.

Hizo énfasis sobre la asignación de estos proyectos a contratistas locales, previniendo que ocurra algo similar a lo ocurrido con el empresario irapuatense, Rafael " El gallo" Barba.