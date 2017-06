Tema de franeleros es un acuerdo entre particulares: Ricardo López

León, Gto

Para el titular de Tránsito Municipal, Ricardo López, el tema de los franeleros, se trata de un acuerdo entre los particulares, es decir, dueños de negocios y las personas que están dispuestas a pagar por el servicio, así como aquellas que lo ofrecen.

En este sentido, y sobre la posibilidad de conformar un padrón en el que se tenga identificados a los franeleros que hay en la ciudad, el funcionario dijo que no sólo es competencia de la dependencia municipal de Tránsito, sino que también es atribución de dependencias como Fiscalización, Desarrollo Urbano y Obra Pública.

“Es un acuerdo entre los particulares y las personas que se ofrecen a cuidar un espacio y alguien que está dispuesto a pagar… no es atribución sólo de tránsito es atribución de varias dependencias, tendría que hacerse un estudio de normatividad, si Desarrollo Urbano, Tránsito, Fiscalización, en conjunto generemos una normatividad en ese sentido, pero no es una atribución exclusiva de tránsito, mientras no violen el reglamento de tránsito son libres de hacer la actividad”, señaló.

Agregó que a la fecha la dirección municipal se encarga solamente de vigilar que se respete el reglamento de tránsito, por lo que si algún vehículo está mal estacionado en la vía pública, aún y cuando un franelero les haya dicho que se estacionaran en el lugar, la sanción procederá contra el dueño del automóvil.

“Nosotros lo que verificamos es que no violen el reglamento de tránsito, y mientras no violen el reglamento de tránsito en el acomodo de los vehículos, pues no implica una falta o no genera una responsabilidad. Si por indicaciones de un viene-viene te estacionas de forma inadecuada o en un lugar prohibido, eso no te libra de una sanción”, puntualizó.

Además mencionó que se trabaja con la dirección de Desarrollo Urbano a fin de que haya más opciones de estacionamientos en aquellas zonas identificadas con alta concurrencia de vehículos, y evitar que la ciudadanía recurra a los franeleros.