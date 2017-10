Cuando la ley ampara a los delincuentes estamos amolados: Ricardo Alaniz

León, Gto

Los Diputados federales de todos los partidos políticos en el Congreso de la Unión, son responsables de la violencia que se vive en el país “por no hacer las leyes adecuadas para garantizar la seguridad de todos los mexicanos”, acusó el presidente de la CONCAMIN en Guanajuato, Ricardo Alaniz Posada.

Y es que Guanajuato vive una escalada violenta por delitos cometidos del ámbito local y federal que, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2016 del INEGI, la inseguridad y violencia costó a los guanajuatenses más de 10 mil millones de pesos.

Ante ello, el también ex presidente municipal de León lamentó que ante la oleada violenta en Guanajuato así como en el país “nadie puede hacer nada cuando la ley no ampara. Cuando la ley ampara a los delincuentes estamos amolados porque el Presidente Municipal arresta a los delincuentes y el juez los libera de acuerdo a la ley y los que no están haciendo su trabajo a las necesidades de la Nación son los Diputados en el Congreso federal”.

Ricardo Alaniz Posada dijo que dicha impunidad pone en desventaja no sólo a la ciudadanía sino a los propios elementos de seguridad pública local debido a que su trabajo está aún más expuesto frente a la delincuencia “ellos los arrestan y luego son liberados en una puerta giratoria”.

El presidente de los industriales en Guanajuato, recordó que cuando fue alcalde de León, presentó junto con el entonces Procurador General de la República Rafael Macedo de la Concha, el primer viso de la plataforma del Sistema Nacional de Seguridad y la coordinación de las Unidades Mixtas de Atención a la Delincuencia que generaba una coordinación de los ámbitos de gobierno para combatir la delincuencia.

“Pero hubo cambios y no pasó nada. El señor Manuel Mondragón y Kalb entregó un sistema con la más alta tecnología para hacer frente a la delincuencia y, ¿qué pasó?. Nada. Por eso yo insisto que la responsabilidad es de los Diputados en el Congreso de la Unión y del presidente de la República Enrique Peña Nieto”, concluyó Alaniz.