Desalojan edificio del campus Celaya de la UG

Guanajuato, Gto.

Desalojan edificio del campus Celaya, revisarán daños, no hay lesionados.

Alumnos y personal de la Universidad de Guanajuato, desalojaron los edificios de la sede San Pablo en el Campus Celaya y el de Educación en la sede Yerbabuena, en la capital del estado.

La oficina de comunicación social de la institución, informó que no hay lesionados ni daños graves en estos edificios, sino que se cumplió con los protocolos de abandonar los inmuebles ante el movimiento telúrico.

Asimismo se informó que se procederá a la revisión de los inmuebles para garantizar que no impliquen riesgos ni para el personal ni para la comunidad estudiantil.

Asesores de diputados, desalojaron oficinas en la casa Legislativa.

En la Cámara de diputados alrededor de 6 personas entre asesores y secretarias del grupo parlamentario del PRI, abandonaron el edificio luego de que sintieron que estaba temblando, algunos elementos de las Fuerzas de Seguridad, fueron sorprendidos en el elevador y se percataron del temblor.

Los asesores refieren que tuvieron mareos y tras verificar que uno de los muros del edificio se sentían vibraciones bajaron del tercer piso hacia el punto de encuentro que está afuera.

A algunos elementos de las fuerzas de seguridad pública del estado, el temblor les tocó en el elevador, lo que les provocó mareos, por lo que también salieron del edificio, como dictan las medidas del protocolo de Seguridad, aunque no sonó la alarma sísmica.

Juan Caudillo Rodríguez, coordinador general de Administración del Poder legislativo, señaló que no se registró ningún incidente, porque solo algunas personas lo sintieron y como no se accionó la alarma no se aplicaron los protocolos de seguridad.

"Hubo algunas personas que entraron como en desesperación y salieron (del edificio), pero no hubo ninguna señal que nos orillara a hacer una evacuación completa, tampoco se encendieron las alarmas, pero se comenzaron a recibir muchos mensajes de personas al exterior que refieren que se sintió también en otros lados".

"Estuvimos muy al pendiente, de manera personal me comunique al cuarto de monitoreo, para que estuvieran atentos a cualquier activación y no fue necesario aplicar el protocolo".

Evacuan a personal en el edificio del Poder Judicial de la Federación.

El personal que labora en el edificio del Poder Judicial de la Federación ubicado a un costado de la Central Camionera fue desalojado luego de que se activó la alerta sísmica.

Alrededor de un centenar de trabajadores, bajaron de sus oficinas después de la alarma sísmica; no se reportaron lesionados en ninguno de los casos.